優富商業聯盟舉辦新春宴年會暨周年慶15日/法拉盛 敬請報名共創商機

優富商業聯盟新春宴年會的美術設計，以開門紅「虎躍新程」作為主題。

繼以高端商界為對象成功舉辦耶誕聯歡大會後，優富商業聯盟(INFINITY FORTUNE GROUP，簡稱IFG)又再選定1月15日周六晚上六點，在法拉盛 君豪大酒樓舉辦「牛辭勝歲，虎躍新程」新春宴年會，慶祝優富IFG成立周年，歡迎各界精英踴躍參加。每位餐券酌收$50，包紅酒與龍蝦大餐，另有精彩娛興節目和大抽獎。現場全程專業錄影，座位有限，訂位請早。

參加以上盛會會員，每位會費$200，以便支持該會的會員福利 以及會務的正常運作。上述盛會目前得到黃金贊助商Simon Li ARIRANGION（手機 ：646-339-6660）的千元資助，美國中文催眠師李銳鋒（手機：718-864-3576）也捐出千元，還有優富商業聯盟客戶經理及李氏湘菜負責人 Nicole Li（手機：917-588-9929）的五百元白銀贊助。

優富商業聯盟人才濟濟，中堅幹部為會長CEO王鼎時（Bill Wang，手機：718-866-8673）、副會長Sharon Liao（手機：347-828-3111）、活動策劃總監Lucy Yuan（手機：917-743-1238）、徵才主任Danny Zhou（手機：347-592-3801）、財政Yan Kei（手機：917-302-1926）、福利部主任Amy Zhang（手機：929-281-5669）、會員部主任Eva Zhang（手機：929-988-1252）、市場部主任Yuan Wang（手機：516-418-8144）、客戶經理Nicole Li（手機：917-588-9929）。

以互助互利、交流經驗為成立宗旨的華商團隊——優富商業聯盟，此番主辦新春宴年會，用意在於慶祝大家又平安度過跌宕起伏的一年，並鼓勵諸位會員以無比堅定的意志與信念去迎接新年度的開始。此外，該聯盟也祝福全體幹部與會員，在齊心互助下，生意大展鴻圖、更上一層樓。

優富商業聯盟相信，團結就是力量。他們藉由把許多小商家結盟組織起來的方式，以團購力量壓低多種產品或服務的價格，再以優惠價提供給會員，如LED廣告、報紙免費的推廣文章、分類廣告、麒麟電視廣告、美國主流媒體的廣告；或是購買優質保健產品，如枸杞、保養品、健康食品；亦或是找優富商業聯盟會員中的專業人士，例如律師或財經專家，拿到特別折扣等。在這樣自成網絡的群體裡，有生意就優先給優富會員，大家相互介紹、切磋提升，以期產生加乘效果，大幅提高成交機率。

與此同時，在優富的團隊裡，信息公開透明、資源共享，當每位成員都邀約朋友加入時，商會必然成長壯大，創造出更多商機和人脈。甚至優富會員只要想擁有自己的網站，都無需花大錢請人架設，有聯盟專才幫每位會員設計個人專屬網頁。因此，每個會員都有機會將聯絡網伸展到一般接觸不到的領域、範圍與層面，以建立個人開枝散葉、綿密悠長的人際脈絡。一言蔽之，無論是透過活動還是廣告，聯盟團隊都可以幫會員爭取到最好的價錢和渠道。

成立於2020年10月的優富商業聯盟，組織了強而有力的團隊幫會員推廣事業。每周五聯盟固定舉辦餐會，助會員一臂之力，開拓人氣與人際關係。該聯盟和各報社媒體亦建立有長期緊密合作關係，可以為會員刊登廣告與文章、介紹會員的生意與服務，更有攝影團隊幫會員製作視頻放上網，緊跟上巨變中的電商時代腳步。

總而言之，優富商業聯盟有計劃地朝著越做越大、發揮更大影響力的方向邁進。今後還會拓展不同族裔的商機，牢牢把握主流社會巨大豐沛的資源，不再只以在華人社區發展為滿足。優富商業聯盟助您把人流化為流量，因為信任聯盟的力量而讓拓展事業變得簡單。

IFG優富商業聯盟會址：法拉盛136-18 39th Ave, #603, Flushing, NY 11354，電話：1-888-399-8666，傳真：212-925-2788，網址：www.infinityfortune.com。