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謝博夫牙科專精Invisalign隱形齒列矯正

紐約訊

法拉盛地區執業30年的謝博夫牙科診所，備有高端3D掃描儀，透過此機器快速掃描口腔齒列，能根據患者需求製作出最適合的牙套影像，並即刻透過電腦傳輸給製作中心，不消幾日就能收到隱適美Invisalign、牙冠、假牙等，可即刻展開療程。

此名為iTero Element的儀器為隱適美Invisalign公司研發，而診所購入的是該公司最新一代機型，能有效達到精確、近乎完美的3D掃描。相較於將模具送至製作中心，往來需花費數天甚至數周的時間，此機器可大大縮短等待時程。

傳統做法是，在病患需要製作牙冠的口腔打模，將模具送至牙冠或牙套製造實驗中心製作，等做好的牙冠送到牙醫手中，再幫病患裝上牙冠或牙套。打模時經常會引起患者口腔噁心、嘔吐等不適，且多少都會有些許誤差。這款掃描儀可以省去大量等待時間，只要在需要裝牙套的區域進行掃描後，透過電腦的3D計算，即可擬訂出牙套或牙冠雛型，再經由牙醫的個人經驗，修整出適合患者的牙冠模型，影像直接送至製造中心即可。

謝博夫牙科診所專精隱形齒列矯正（又稱隱適美Invisalign）以及植牙、假牙等，也提供洗牙、根管治療、拔牙、牙痛急診等一般牙科服務，都由謝醫師本人親力親為。謝醫師同時也是紐約大學牙醫教授，透過教學相長的多年經驗，回饋給社區僑胞。

有任何口腔齒列的診療需求，請電謝博夫牙科診所預約：718-961-1234，地址：136-25 Maple Ave., 203室（法拉盛緬街夾Maple Ave，大中華超市後方）。

法拉盛 紐約大學

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