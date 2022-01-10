心肌梗塞不只是胸痛！6大徵兆要警覺

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紐約訊
掃描二維碼，觀賞完整健康講座影片。
掃描二維碼，觀賞完整健康講座影片。

紐約長老會皇后醫院(NYPQ)與世界日報連續兩年合辦免費線上健康講座，總計發佈十數支涵蓋不同健康主題的影片，獲得了讀者及華人社區的廣大迴響。延續後疫情時代的趨勢，今年雙方將再度攜手推出免費線上健康講座影片，主題將圍繞社區民眾最關注的日常健康議題及疫情相關資訊，針對不同的醫學科目作深入解析。第一支影片將由紐約長老會皇后醫院心臟科主治醫師萬寧辛醫師(Ningxin Wan, MD)主講。

心血管系統疾病是中老年人健康的常見病，也是導致美國大多數病患死亡的主要原因。萬醫師將在這支影片中給大家講解心血管相關的醫學知識，幫助大家更好地管理自我心血管健康。完整講座已可於網上觀看。

影片內容摘要：心血管系統疾病的預防和診治，很大一部分是依靠醫生和患者的密切合作以及病人和家庭的自我管理。瞭解基本的心血管系統知識、保持良好的生活習慣、學會識別典型的心臟病相關症狀並及時就醫、遵從醫囑、控制心臟病相關危險因素，這些都是維護心血管系統健康的重要方法。

欲觀看萬醫師的健康講座影片，請至網址：bit.ly/2022nypq1，或掃描本文二維碼。觀影完畢後可同時填寫回饋問卷參加抽獎，填妥個人資訊送出後即可抽取$25亞馬遜電子禮卡，有興趣的讀者千萬別錯過。

紐約長老會皇后醫院心臟病專家團隊於皇后區的法拉盛、新鮮草原、貝賽、白石鎮、森林小丘和艾斯托里亞提供廣泛的門診服務。服務包括普通心臟病測試和診療、心臟衰竭治療、介入性心臟病治療、心臟電生理學(心率失常的診療)以及心臟外科手術服務。如需更多資訊，可聯繫該院社區健康發展部：718-670-1178。

紐約長老會皇后醫院(NYPQ)與世界日報再度攜手舉辦線上健康講座影片活動。
紐約長老會皇后醫院(NYPQ)與世界日報再度攜手舉辦線上健康講座影片活動。

心臟病 紐約長老會皇后醫院 疫情

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