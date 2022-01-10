淘大醬料

淘大醬料將於世界日報新春嘉年華推出多款全新產品，包括麻辣雞煲醬、四川麻辣醬、馬拉盞醬、醃肉醬汁及海鮮醬。攤位也會有出名的金標生抽、金標老抽、蒸魚豉油及蠔油，以優惠價供大家選購，另外還有揮春及環保袋贈送，多買多送！

麻辣雞煲醬，用花椒、八角、指天椒製成；一醬多食，適合炒小菜、炆雞煲、做火鍋湯底。四川麻辣醬，用五種不同辣度的辣椒製成，最適合蘸點、炒菜、撈麵；鮮香麻辣，風味十足。兩款麻辣醬都沒有添加防腐劑及味精，香港製造，品質保證！

●長島華人 療養院

「長島華人療養院」是由Loving Care Health Management LLC和納蘇大學醫療中心（Nassau University Medical Center）共同成立的華人療養部門，由華人團隊專門為華人社區推出新的短/長期護理、短/長期復健服務，提供安全、專業、妥善的照護。療養院為有非緊急醫療需求、持有Medicaid（白卡）/Medicare（紅藍卡）雙重資格或有任何主要私人保險的老年患者，提供長期護理和短期住院服務。

提供服務的設施是長島A. Holly Patterson擴展護理設施，目前提供頂級安全的護理服務、全面的護理和高品質的生活、完整性檢查過程、安全工作人員防疫和每周測試、醫療防護裝備和工作流程更新等。院外空間寬敞舒適、空氣清新，工作人員友善，出入有保安。華人部門主管葉小姐歡迎其他醫療專業人員（尤其是醫院、老年科醫生）轉介出院時有這些醫療需求的華人老年患者。

●聯合健康保險

聯合健康保險(United Healthcare)致力於幫助全國民眾過更健康的生活，將健康護理事項化繁為簡，滿足消費者的健康和保健需求，與醫療護理提供者保持互信的關係。聯合健康保險提供完善的個人、僱主、聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱「紅藍卡」)、醫療補助(Medicaid，俗稱「白卡」)等受益人的全方位健康福利計劃，與全國超過一百三十萬名醫生和專業護理人員，以及六千家醫院和其他護理設施直接簽約。

若閣下剛邁入65歲或是紅藍白卡持有者，歡迎聯絡華語查詢專線：1-800-801-1900(星期一至五，上午9時至下午5時30分)，瞭解全面資訊，選擇最適合您的健康保險計劃。

專業親切的華語團隊在社區為當地居民提供一站式服務，包括諮詢、選擇適合的健保計劃、一對一會員服務等。欲瞭解更多資訊，請瀏覽聯合健康保險網站 ：www.uhcasian.com/chinese。

●裕威參行

年節將至，各家各戶都在為採買年貨發愁。裕威參行的美國官方認證威州參皇、美國野參、野靈芝、原野蜂蜜、環球精緻素食等各種滋補品，恰好是您餽贈親友、自用養生的絕佳選擇！

創立於2001年的Great Neck Healthy Food Co. U.S.A.——美國裕威參行，自2005年就獲得美國花旗參農業總會（Ginseng Board of Wisconsin，GBW）的官方認證，至今十多年里銷售的美國本土出產花旗參，可食、療兩用，品質純正、地道，廣受大眾喜愛和信賴。

裕威參行還特設“中美路路通”服務。消費者於美國下單，便可在中國大陸各地快速收貨，省去個人寄送、報關等繁雜程序，也排除了物品被扣及丟失等風險。歡迎您到旗下專賣店參觀及洽詢，來電咨詢：718-886-1025。

●滋補城參茸海味專賣店

滋補城參茸海味專賣店於皇后區開業數十年，歷史悠久，是一家參茸海味老字號。公司主人芳姐一直以來都秉持著貨真價實、價廉物美的經營宗旨，童叟無欺，數十年來深受僑胞支持、擁護、愛戴，公司信用超卓。

滋補城將於新年展銷會期間提供參茸海味大特价：花旗參$100元2磅、南美海參$65磅、蝴蝶小花膠$88一磅、花菇$12(1磅裝)。滋補城經銷世界各地各類年貨參茸海味，應有盡有；各種花旗參、海參、參茸海味、中葯等。滋補城法拉盛總店地址：41-14 Main st，電話：718-939-5618；法拉盛擴張新店地址：37-14A Main st，電話：347-368-6418。

●中科靈芝

中科靈芝持續7年為僑胞提供最頂尖的中藥養生佳品。1984年至今，中科一直專注提取和濃縮中藥，注重慢性病防治和癌症患者的養護。中科的靈芝孢子油+愛特組方，獲得國際抗癌專利組方稱號。中科靈芝已經入駐紐約紀念斯隆凱瑟琳癌症研究中心，是西醫許可的癌症患者專用營養品。

在新年展銷會上，中科將推出中科經典產品——中科靈芝孢子粉，“買三送一”特價優惠活動；原價$76/瓶，現在僅需$57/瓶；寒冬快速提高抵抗力，抵禦病毒侵襲、加速機體恢復。電話：718-886-8834。