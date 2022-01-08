紐約中醫學院春季班招生 實施網路與課堂混合教學模式

由於新冠病毒疫情影響，紐約中醫學院春季班仍實施網路與課堂混合教學模式，理論課全部網路教學，臨床教學（見習、實習）與部分實訓操練課程則在學校進行。詳情請瀏覽www.nyctcm.edu學校網站，或發電子郵件給招生部白經理。

紐約中醫學院成立於1996年，是以中國傳統中醫針灸為特色的高等學府，也是東岸唯一冠名中國傳統醫學（Traditional Chinese Medicine）的針灸學校。該校廿五年來保持“原汁原味”的特色，秉持“汲取中華醫學精髓、躋身美國健保體系”的教育方向，以師資雄厚、教學嚴謹而享譽美國針灸教育界。紐約中醫學院已經培養出上千位畢業生，成為執照針灸師的搖籃，銘記“仁愛、傳承、融匯、啟新”的校訓，為中醫針灸事業在美國的發展增加了不少生力軍，其中不乏開業成功的佼佼者。

紐約中醫學院設有三年制針灸碩士和四年制針灸與中醫藥學碩士課程，獲得聯邦教育部 認可的針灸與東方醫學認證機構（ACAOM）認證。該校文憑在全國範圍獲得認可，畢業生有資格申請紐約及其他45州的針灸執照，並針對執照針灸師開設了中藥證書班。學校除了在長島本校設有教學門診部外，又在紐約州 立大學法明岱爾校區（SUNY Farmingdale）康健中心開設針灸門診，同時在曼哈頓下城高雲尼醫院（Gouverneur Healthcare Services）提供病房針灸服務，為學生就近實習提供便利。

該校入學條件為已俱備大學60學分學歷（包括9個生物醫學課程學分，如生物學、生理解剖學），需要一定英語基礎，或達成以下條件（任一）：具有美國大學副學士以上學歷；擁有健康衛生專業執照；托福TOEFL(iBT)成績61分以上（口語20分、聽力17分以上）；雅思(IELTS)考试成績6分以上（口語6.5分，聽力6分以上）。

學校嚴格遴選優秀教師，師資雄厚，其中四成以上教師擁有博士學位。中醫針灸教師多半畢業於中國大陸，臨床帶教老師的平均執業時間超過20年，這在全國50多家針灸學校中是數一數二的。學校恪守傳統中醫體系進行小班教學，由經驗豐富的教師進行“手把手”培訓。院長陳業孟博士先後畢業於中國大陸兩家最著名的中醫藥大學——上海與北京中醫藥大學，從事中醫針灸臨床教學已達35年，是近代上海方氏針灸流派（方慎盦、方幼安父子）的傳人，共出版十餘本專業書籍並發表論文50多篇。

學校可以簽發I-20，接受國際學生；學校還接受退伍軍人，可享受相關福利。如是美國公民或永久居民，可申請聯邦學生低息貸款；如是紐約州低收入 居民，還可申請州助學金（TAP）。

紐約中醫學院誠心誠意幫助您實現成為一名執照針灸師的夢想，讓您走向事業成功。紐約中醫學院網站：www.nyctcm.edu，郵箱：[email protected]。