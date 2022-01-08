三二一西藥房暨藍十字健保公司聯合贊助 愛心園健康活動中心迎新年派對活動

三二一西藥房在2022年前夕，贊助布碌崙愛心園健康活動中心的迎新年派對，帶給會員保健資訊與精美禮物。

兩年來在疫情中備受煎熬的人們，終於盼來接踵而至的年節歡樂時刻。布碌崙 愛心園健康活動中心瞭解會員期待熱鬧過節的殷切心情，於日前舉行盛大新年派對，與全體十多位會員共度佳節，迎接2022年與「虎虎生風」的虎年來臨。活動得到兩家醫療單位——三二一西藥房(321 Pharmacy / Carehart)暨帝國藍十字藍盾健保公司的熱心贊助，送出100份精美禮物及抽獎獎品，現場氣氛熱熾歡愉。

愛心園健康活動中心負責人馬小姐在會中表示，她非常高興能在這樣的大好日子裡，和會員以及兩家醫療單位代表齊聚一堂，一起慶祝新年新希望的到來。大家在歡欣鼓舞之餘也不忘健康，由三二一西藥房為愛心園會員舉辦健康講座，普及保健常識。藥房負責人陳素華經常為僑社服務，講解與健康有關的訊息以及當前的防疫之道，還有老人家日常用藥所需注意的事項等。

2021年元月2日開張的三二一西藥房甫滿周年，提供多項服務，包括免費寄送藥品到府、代客讀信填表、申請老人屋、登記健康碼、在藥瓶上加註中英文藥品標籤及服用提示、代收煤氣水電費等。該藥房受理各類保險、紅藍白卡、OTC卡，職員通曉多種語言方言。

愛心園健康活動中心地址：8754 Bay 16th St, Brooklyn, NY 11214。三二一西藥房配藥或查詢電話：212-321-1010，地址： 41 Seventh Ave South, New York, NY 10014(地鐵 A/B/C/D/E/F/M至紐約大學W 4 St-Wash Sq下)，www.carehart.com。陳素華經理歡迎致電或短訊：646-235-5408，微信 (WeChat)：cindykchen，電郵：[email protected]。