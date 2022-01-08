美加補習學校 網上春季班明天1/8開課

以優越教學品質享譽大紐約區的美加補習學校，因應新冠疫情 推出的「online網上教學系統」深受好評，迎接新學期的到來，2022年春季班網上課程將於明天開課（日期：1/8-6/1，共21周）。詳情及報名可上網：www.mega-academy.com。

應家長要求，美加補習學校特別為七年級及以上已接種疫苗 者設立了「in person教室」（限10人以上開班），學生可到校接受教師親自授課。美加補習學校帶領校內堅實的師資團隊整合online教學系統，於這兩年疫情期間推行後大獲讚評，深受家長、學生的肯定。這項在線學習系統包括作業檢查、參與試題練習、進行分析，可讓每位同學瞭解自己的弱項並加強學習的要點，獲得學生一致稱賞，認為美加的線上教學極為專業、內容紮實，不但帶來全新的學習體驗，更能良好地引導和輔助他們的課業。

除了為七年級及以上已接種疫苗者設立「in person教室」之外，美加2022年春季班繼續延用Online線上教學，設SAT 、SAT Simulation測試、分析SAT模擬測試。SAT模擬考試日期為明年1月9日至3月5日，每周日9AM-12PM（周六12:30PM-15:30PM講解），共7次測試及7次講解，教程包括電腦分析、名師講評，堅實的教程可力助學生進攻名牌大學。

適合5、6、7、8、9、10年級的創意寫作特別班，教授寫作技巧、文法、著作分析、表達等，按照程度分班。SAT I Writing、Grammar Usage注重文章分析、文法寫作表達，適合11和12年級。另有SAT I特攻班：創意閱讀思考、英文分析文法、數學應用技巧（Critical Reading、Verbal、Math)，以及2022最新SHSAT專攻班。

此外，SAT II高分班包括生物、化學、物理，適合9、10、11、12年級；PSAT英文寫作技巧、創意思考閱讀、數學應用；SAT寫作(Essay)、英文文法應用，適合11、12年級；代數、幾何、三角、解析幾何，適合8、9、10、11、12年級；紐約州考「Next Generation」資優英文數學進攻班，文學資訊、讀解分析、表達說明、圖表應用、邏輯思考，適合3、4、5、6、7年級，按照程度分班。

電話報名：718-961-8886、718-359-3952（周三、周六上午9時至下午3時）；校址：133-50 41st Avenue, Flushing, NY 11355；任何時間均可上網報名：www.mega-academy.com；電郵聯絡：[email protected]。