我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家警告：Omicron激增可能很快達頂峰

美加補習學校 網上春季班明天1/8開課

紐約訊

以優越教學品質享譽大紐約區的美加補習學校，因應新冠疫情推出的「online網上教學系統」深受好評，迎接新學期的到來，2022年春季班網上課程將於明天開課（日期：1/8-6/1，共21周）。詳情及報名可上網：www.mega-academy.com。

應家長要求，美加補習學校特別為七年級及以上已接種疫苗者設立了「in person教室」（限10人以上開班），學生可到校接受教師親自授課。美加補習學校帶領校內堅實的師資團隊整合online教學系統，於這兩年疫情期間推行後大獲讚評，深受家長、學生的肯定。這項在線學習系統包括作業檢查、參與試題練習、進行分析，可讓每位同學瞭解自己的弱項並加強學習的要點，獲得學生一致稱賞，認為美加的線上教學極為專業、內容紮實，不但帶來全新的學習體驗，更能良好地引導和輔助他們的課業。

除了為七年級及以上已接種疫苗者設立「in person教室」之外，美加2022年春季班繼續延用Online線上教學，設SAT、SAT Simulation測試、分析SAT模擬測試。SAT模擬考試日期為明年1月9日至3月5日，每周日9AM-12PM（周六12:30PM-15:30PM講解），共7次測試及7次講解，教程包括電腦分析、名師講評，堅實的教程可力助學生進攻名牌大學。

適合5、6、7、8、9、10年級的創意寫作特別班，教授寫作技巧、文法、著作分析、表達等，按照程度分班。SAT I Writing、Grammar Usage注重文章分析、文法寫作表達，適合11和12年級。另有SAT I特攻班：創意閱讀思考、英文分析文法、數學應用技巧（Critical Reading、Verbal、Math)，以及2022最新SHSAT專攻班。

此外，SAT II高分班包括生物、化學、物理，適合9、10、11、12年級；PSAT英文寫作技巧、創意思考閱讀、數學應用；SAT寫作(Essay)、英文文法應用，適合11、12年級；代數、幾何、三角、解析幾何，適合8、9、10、11、12年級；紐約州考「Next Generation」資優英文數學進攻班，文學資訊、讀解分析、表達說明、圖表應用、邏輯思考，適合3、4、5、6、7年級，按照程度分班。

電話報名：718-961-8886、718-359-3952（周三、周六上午9時至下午3時）；校址：133-50 41st Avenue, Flushing, NY 11355；任何時間均可上網報名：www.mega-academy.com；電郵聯絡：[email protected]

SAT 疫情 疫苗

上一則

關健金 Arthron5 針對關節炎相關疾病

延伸閱讀

春季開學變調 全美逾70所大學首周改上網課

春季開學變調 全美逾70所大學首周改上網課
逾70大學開學首周改網課 學生怒：年繳5萬只有線上教學

逾70大學開學首周改網課 學生怒：年繳5萬只有線上教學
美加補習學校2022網上春季班招生12月25日前報名享15%優惠

美加補習學校2022網上春季班招生12月25日前報名享15%優惠

Ivy Prep長春藤預校春季班森林小丘/法拉盛兩校同時招生

Ivy Prep長春藤預校春季班森林小丘/法拉盛兩校同時招生
哈佛未來4年招生 不強制提交SAT、ACT成績

哈佛未來4年招生 不強制提交SAT、ACT成績

熱門新聞

紐約新任市長亞當斯1日通勤時，目睹有人在地鐵站台打架，撥打911報警。（美聯社）

紐約新市長亞當斯 上任首日搭地鐵遇鬥毆 自己打電話報警

2022-01-02 08:30
科拉麵包店創辦人卡馬拉 (右) 和搭檔博爾哈。(取自卡馬拉Instagram)

疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻

2022-01-03 11:11
涉殺華人情夫的鄧海燕(橘黃帽者)，去年12月31日晚引渡回紐約，以謀殺與非法持械等罪被移送法辦。（記者牟蘭／攝影）

疑挺孕肚引渡回紐約受審 涉殺情夫華女被控謀殺罪

2022-01-01 15:31

紐約皇后區男子躍地鐵旋轉門逃票 頭撞地當場死亡

2022-01-02 12:21
氣象專家預測，紐約市將在本周迎來新年第一場雪。圖為紐約市冬季雪景。(本報檔案照)

紐約市本周 或將迎來新年第一場雪

2022-01-05 13:46
紐約市即將在3日迎來2022年的第一場雪，冰凍氣溫將積雪一吋。(本報檔案照)

紐約市今年首場雪周一報到 冰凍氣溫帶來1吋積雪

2022-01-02 13:44

超人氣

更多 >
尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關

尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關
李靚蕾被挖舊照「半夜緊貼男性」真相曝光糗了

李靚蕾被挖舊照「半夜緊貼男性」真相曝光糗了
染疫無症狀 南加海南同鄉會前會長史振順血栓截肢

染疫無症狀 南加海南同鄉會前會長史振順血栓截肢

拜登：新冠不可能永留美國 CDC：病例可能暴漲後驟減

拜登：新冠不可能永留美國 CDC：病例可能暴漲後驟減
「元兇」非新冠⋯紐約市近半染疫住院患者 因併發症就醫

「元兇」非新冠⋯紐約市近半染疫住院患者 因併發症就醫