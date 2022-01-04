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一洲焦點／國會進攻周年 2黨各有盤算、Omicron帶來曙光?

紐約市本周 或將迎來新年第一場雪

新冠爆發再破記錄！偽劣口罩闖的禍？有的僅過濾20%!

【紐約訊】
海關查獲的假3M口罩
海關查獲的假3M口罩

自疫情爆發以來，美國海關和邊境保護局(CBP)已經查獲了超過3400萬個假冒偽劣口罩。一名CBP官員告訴CNN，過去幾個月，查獲的假口罩數量“呈爆炸性增長”。 CBP在一份報告中表示，如果消費者不知道這些產品無效，它們可能會給用戶帶來一種“錯誤的安全感”，從而加劇新冠病毒傳播。

任教於George Mason大學的黃建中教授表示，口罩供應鏈由上游開始分別為工廠、批發商，再送往醫療機構或是銷往零售店供消費者購買。然不肖業者可能從工廠下手，生產不合格口罩；或從批發商著手，囤貨或是哄抬價格；或進口不合格的口罩；或以未被核可的工廠生產製造口罩、更改產品標籤等。

口罩市場從新冠初期的全面短缺到近期的氾濫，質量參差不齊。從2020四月開始，美國疾控中心(CDC)測驗了數百種口罩。從測驗總結可以看到，有些口罩效力極差，只有10-30%過濾效率，遠低於有真正的保護效果要求的95%過濾效率。

SeattlePPE最高防護手術級過濾器

美國產 ALG Health N955 及ACI Surgical N95 手術級過濾器口罩在疫情期間保護了數百萬美國醫護人員的身體健康。大家在購買的時候一定要選擇經過CDC測試的醫用口罩。選購最高防護口罩請訪美國醫療機構認可的 www.SeattlePPE.com

SeattlePPE長期致力於為醫療機構提供專業防疫保護品，多次受到NBC，AP和Fox的新聞報導。在度過了一年多的醫用口罩嚴重短缺後，SeattlePPE近期開始為民眾提供多種通過美國疾病控制和預防中心（CDC）檢驗的最高性能N95, KN95口罩過濾器及其它防疫保護品。

總統首席醫療顧問佛奇戴KN95
總統首席醫療顧問佛奇戴KN95

疫苗效性差異大 醫療口罩防護穩定

Delta剛剛有放緩跡象而更強大Omicron（Covid variant B.1.1.529）的又開始蔓延。從疫苗出現前直到今天，N95和KN95口罩一直是前線醫生和護士最寶貴的防線。疫苗的有效性差異很大—取決於疫苗的品牌、 新冠 那種變體、接種的時間以及接受者的健康狀況—但優質的口罩新冠預防性能不會改變。口罩不需要為每個新變體發明、重新發明、製造或購買新品。好的口罩可以為每個人提供最穩定的保護，包括患有基礎疾病或慢性病的人，甚至免疫功能低的人。今天的N95、KN95對 Delta 和Omicron 變體有效—也將對 Sigma、Upsilon、Omega 和任何其他可能出現的變體有效。

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