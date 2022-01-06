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信心商業駕照學校祝新年出入平安免費申請商業駕照考試和培訓

紐約訊
信心商業駕校的學員在法拉盛租用的場地進行封閉培訓，該校是紐約市唯一一家擁有自己專屬培訓場地的駕校。
信心商業駕校的學員在法拉盛租用的場地進行封閉培訓，該校是紐約市唯一一家擁有自己專屬培訓場地的駕校。

擁有貨櫃車、巴士、汽車、摩托車全部教練資質的唯一華人教練李健（Jacky Li）經營的信心商業駕校（J&S Reliance Driving School），因秉持高標準、嚴格要求的高品質教學，考試通過成功率高，獲得政府指定的商業駕駛員培訓機構授權。

信心商業駕照學校提供協助給符合資格者申請A貨櫃、B/P/S貨車與巴士牌的技能培訓費，學成後攜手紐約市人力資源機構終生引薦工作；工作資源含括：校巴、貨運、公車、機場運輸、接駁車、UPS和郵局等工作，有工會、工資高、福利待遇好、英文要求不高。為緩解大家的資金壓力，J&S與貸款機構簽約合作，首家推出分期付款學駕照計畫，符合資格者可享受0至36個月零利息分期付款。

Jacky表示，紐約市對於中低收入者有很多專項就業培訓計畫，不受年齡限制，但多數都被其他族裔占用，而華人知之甚少，所以希望借此機會讓更多華人瞭解並收益。

Jacky於2008年與朋友一起開設了駕駛學校，翻譯並編印了首份中文摩托車試題，通過不懈努力，於2009年獲得了紐約州交通廳許可，設立了中文摩托車筆試專場，成為全美首家合法採用中文作為考試的摩托車駕校，使千餘僑胞受惠，獲得了他們夢寐以求的摩托車駕照。在那之後，Jacky曾經嘗試推廣商業駕照中文化，雖經多方努力，紐約州同意採用中文，但由於商業駕照屬於聯邦管制，英文是唯一指定語言，因此不同意降級使用中文考取駕照，所以即使在州內考取了商業駕照，日後也無法成功轉入其他各州。況且，僅是筆試用中文，路試依然要用英文考試，權衡利弊之後Jacky放棄了這條路，翻譯編寫了筆試複習題和路試車檢教材，用最簡單的方式，成為華人首家採用中英雙語教學的紐約巿政府成員，幫助更多人快速合法地拿到商業駕照，使年收入超十萬變成現實，遍居全美各地安居樂業。

多年來的教學體驗讓Jacky發現，在路邊學車既危險又浪費時間，來往的車輛會讓學員分心，等待時間過長又浪費了學員的學車時間，於是Jacky額外出資在交通方便的皇后區法拉盛租用場地進行封閉培訓。

突如其來的疫情使運輸行業市場需求猛增，因為貨運行業的發展，美國至少還需五萬名貨車司機，駕校也時常收到貨運公司的來電和郵件，尋求駕駛司機。貨運司機對於語言的要求不是特別高，但辛苦是事實，Jacky建議在身體健康的情況下，辛苦幾年為以後的生活奠定良好基礎。新司機如在語言上有障礙，找工作時可從副駕做起，積累一些經驗後，可再成為獨立主駕。

信心商業駕校（J&S Reliance Driving School）辦公室地址：98-07 Astoria Blvd, 2FL, East Elmhurst, NY 11369；報名電話：718-205-6789、347-269-4001。

駕照 華人 紐約市

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