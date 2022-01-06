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「世界日報與紐約人壽新春嘉年華」 1/15、1/16 現場多重優惠

紐約訊
2022世界日報與紐約人壽嘉年華，現場提供多重優惠，歡迎民眾參觀。
2022世界日報與紐約人壽嘉年華，現場提供多重優惠，歡迎民眾參觀。

「2022年世界日報與紐約人壽新春嘉年華」將於1月15及16兩天，上午10點30分至下午4點，於法拉盛喜來登飯店登場。歡迎各位民眾呼朋引伴，一起來辦年貨、玩傳藝、看表演。

冠名贊助商紐約人壽，共同贊助商安保健康保險與中國信託銀行，一起準備與大家共度新年。當天會提供免費贈品，讓社區民眾帶回家，同時新春展兩天有很多商家提供特價優惠；浩翰貿易公司表示，凡買一盒(6罐)海魁牌鮑魚禮盒，即送多功能小火鍋1個；Ginger Ale牛頭牌當天提供牛頭牌沙茶及Bruce Cost Ginger Ale特價優惠。

珍珍珠寶玉器批發表示，頭30位顧客送$30代用券，可用於現場購物；滋補城海味中藥行提供特價花旗參$100元2磅、南美海參$65/磅、蝴蝶小花膠$88/磅、花菇$12(1磅裝)等優惠；AMOY的淘大醬油、調味醬提供特價優惠；Coway的冷熱淨水器等多款商品，提供多重租賃優惠；美國裕威參行是美國官方認證威州參皇，美國野參、野靈芝、原野蜂蜜、環球精緻素食，全部2元起；歡迎民眾到現場去，可以發現更多新年優惠活動。

世界日報規劃不同類型展區，希望提供社區民眾不同樂趣。主場區共規劃20個以上的攤位，含食品、家電商家等，一起提供多式多樣的商品，讓大家享受特價優惠。

「新春區」的中國結、小品花、剪紙及燈籠攤位，將讓民眾體驗過年樂趣，做完手工藝後還可以把手工藝品帶回家。另外，現場有師傅揮毫寫書法，免費提供春聯供民眾索取。

「舞台區」的少兒街舞活動將帶動現場活絡氣氛；兒童漢服走秀大會、兒童拉丁舞、小孩中國舞、手語、打鼓及管弦樂團等多質化表演，也令人十分期待。另外，舞台規劃的互動遊戲、多場抽獎活動，絕對讓民眾玩得盡興而歸。

因應疫情防護規定，主辦方規定參加者如年滿12歲以上，需完全接種疫苗(兩針及以上)；5歲至11歲兒童，需至少接種一針疫苗。請民眾當天出示疫苗卡及身份ID，工作人員會進行身份確認、體溫檢查。室內環境也呼籲每位民眾配戴口罩，保護彼此安全。

協辦單位慈濟紐約分會，將免費贈送參與觀眾每人一個KN95口罩及防護面罩，並在每個攤位桌上放一瓶洗手液，隨時供大家使用。

歡迎民眾參加1/15、1/16新春嘉年華活動，同時敬邀商家報名參展，一起到法拉盛聚寶集福、擺攤生財。攤位報名專線：718-746-8889轉6362，或[email protected]

疫苗 法拉盛 口罩

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