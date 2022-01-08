白蘭氏享譽全球180年 疫情表孝心 首選白蘭氏®燕窩

白蘭氏®燕窩，讓父母親及長輩們知道，疫情阻隔不了子女後輩的關心。

白蘭氏致力於營養補充品領域超過180年，一直不斷推陳出新，研發更多更有益人體健康的產品行銷全世界，期望做到您一輩子的健康夥伴，照顧您的健康。

白蘭氏的燕窩產品採用優質的印尼 洞燕製造，洞燕乃指金絲燕依隨天性在懸崖岩洞裏建構的巢。每年，金絲燕都會飛到印尼的海邊岩洞築巢孵蛋，這些洞穴遠離人煙、空氣清新，為金絲燕提供不受污染的棲身處。印尼政府為了防止濫採情況，只許持執照者採集岩洞裏的燕窩。採集者會待雛燕長大離巢後才收取燕窩，不會影響金絲燕的繁殖。白蘭氏燕窩產品絕不選用屋燕為材料，屋燕是指在人造燕屋內收集的燕窩。由於缺乏岩洞的天然條件，屋燕所含的礦物質較洞燕少，且人造燕屋也會受環境和空氣污染，損害燕窩的品質。另外，屋燕在高溫消毒的過程中很容易破碎分解，影響產品的安全和保存期。在日常生活裏，一般都以不受人工滋擾的野生食材為上品，例如野生的人參、三文魚、竹笙、食用菌等，當選擇珍貴的燕窩時，更不可降低標準。

一九八二年，白蘭氏始創即食瓶裝燕窩，讓消費者可以直接從瓶中享用燕窩，省卻費時的準備工夫。作為全球最大的瓶裝燕窩生產商，白蘭氏不斷鑽研最新技術，保存燕窩的珍貴抗老精華，並自設工廠，嚴格控制產品質素。白蘭氏的燕窩產品由原材料至製成品，期間經過一百四十多項品質檢定，這份執著讓白蘭氏贏得眾多消費者的信賴，吃燕窩就只信白蘭氏。

全球新冠肺炎疫情 持續，雖然已經有過半數成年人接種了疫苗 ，但病毒不斷變種。為了防止病毒在社區散播，大家還是盡量留在家裏，同心抗疫。

老人的生活本已平淡，以前好不容易盼得兒孫探訪、樂聚天倫，但當下病毒不斷變種，老人屬高危一族，縱使接種了疫苗，已有了一定程度的保護，但很多老人仍是足不出戶，以減低中招的風險。很多子女決定減少採訪，這本是出於愛，卻會令父母陪感孤單，甚至感覺被遺棄。新的一年來臨，想辦法逗父母開心，可考慮送白蘭氏®燕窩，讓父母親及長輩們亦知道，疫情阻隔不了子女後輩的關心。

燕窩最為人熟悉的益處是養顏美膚，長久以來皆被視作女士們的恩物。然而燕窩的好處何止美容，中醫師認為燕窩能滋養呼吸系統、潤肺化痰止咳，近代科學研究也發現燕窩能幫助增強免疫力。免疫力差是年長者常見的健康問題，白蘭氏®燕窩性質平和，可作為老人的長期保養食品。

白蘭氏®是享譽一百八十多年、值得信賴的品牌，始創雞精，膾炙人口。它生產的即食瓶裝燕窩產品也備受推崇，在亞洲巿場長期保持銷量第一。白蘭氏®燕窩精選東南亞優質白燕盞製造，並以先進的FTIR指紋科技鑑別原材料，確保百分百真燕窩；巿場上的即食瓶裝燕窩產品五花八門，售價差距也大，瓶裏究竟是百分百真燕窩還是真假混雜、零燕窩，單看價錢就心中有數；但這絕非唯一指標，因為高價產品也可能浪得虛名，一經品嘗便高下立見。真燕窩那股獨特的蛋白味道，是贋品合成不來的。

白蘭氏®燕窩真材實料，每瓶燕窩含量豐足、物有所值；自設廠房製造，由原材料到入瓶發貨，均經過嚴格控制，無論品質和衛生均符合國際認證標準。選購賀年禮物孝敬雙親必定選最好的，在這病毒肆虐的時候，送品質有保證的白蘭氏®燕窩，令父母吃得安心。

白蘭氏®燕窩清甜滋潤、入口綿軟，是父母最愛的養生補品；提供冰糖和無糖兩款選擇，無糖燕窩以天然甜味劑代替冰糖，適合需要嚴格控制血糖的人士。

減少探訪年邁父母長輩是出於愛，子女可多打幾通電話問候，或者以視頻聊天作為彌補。每次探望時多帶幾盒白蘭氏®燕窩，確保父母可以隨時享用。可直接到SayWeee.com訂購，或電話訂購：201-823-0800，定期送到自己和父母家，讓他們知道，雖然見面少了，但子女還是常掛念。