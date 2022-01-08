房地產迷思之——房屋銷售員的法定身份烏龍

紐約州對地產經紀的身份有嚴格規定，一般的經紀以及推銷員常常不瞭解，一旦出問題，後果可能非常嚴重。

程大圍是一個資深的房地產 銷售員，他有很多的同鄉都把房地產交給他賣，他也賣得很好。由於他的人面很廣，請他找房屋買的同鄉也不少。很多時候他同時代表賣方以及買方，全部的傭金都自己拿，一下子幾萬入袋，實在感覺很好。他的經紀把他列為高生產力，是最有價值的銷售員這令他很得意。

根據他的經紀規定，簽約的時候他一定讓他的客戶簽一份房地產從業人員身份披露書。上面寫的程先生分不清是賣主還是買主的經紀推銷員。他買賣了幾十棟房屋都沒有出問題，程先生以為自己已經是很有經驗的推銷員了，一般的作業程式都瞭如指掌。

最近有一位他的客戶請他幫忙賣Little Neck(小頸)區的房子，他輕車熟路地把這棟房屋放在長島 區房地產多房列賣的網站上做Open House(公開展售)。第一天來了10位有興趣的買主，有三位出價，最高是127萬；第二天又有7位有潛力的買主來看，有兩位出價，其中一位出到129萬全現金，是最高的出價。這位先生叫Steve(史蒂夫)，是從事地產多年的經紀，他認為這棟房屋有升值的潛力，但是他跟程先生說：“我的過戶要等到簽約後四個月，我可以簽一個月就過戶的買賣契約，但是我的錢還在歐洲，只要一簽約我的律師告訴我他可以拖延過戶時間到簽約四個月後，沒問題。”之後他還加了一句：“只要您幫我把這件事辦成，我定有重謝。”接著便手寫了一張願用129萬購買、一個月過戶的契約書。

程大圍一五一十地把史蒂夫的話告訴賣主，賣主希望一個月過戶，便把機會讓給第二名現金的買主，用127萬五千元簽約了。過了幾天後，史蒂夫打電話來問他有沒有得標，程先生告訴他，賣主知道他的錢沒到位，便不願意賣給他。史蒂夫大為生氣，告訴程先生他不應該告訴賣主他的錢沒到位，程先生有為他保守秘密的義務。

程大圍認為他只代表賣主，對買方沒有保密的義務，是史蒂夫在無理取鬧，便應付幾下把電話掛斷了。沒想到兩個月後紐約州 主管房地產經紀人執照的州務部(Department of State)送來一份起訴書，是史蒂夫控告程大圍洩露他的機密，沒有盡到代表他房地產推銷員的義務。

程大圍的經紀聘請律師幫程大圍辯護，但是州務部最後的判決是程大圍在史蒂夫參觀房屋的時候沒有讓他簽署一份經紀身份披露書，表明程先生是賣主的經紀，沒遵守州政府的法規，需罰款一千元並執照吊銷6個月。程先生無法接受，但是他的律師告訴他，州務部的判決很難推翻，法律上的規定確實是程先生有義務讓Steve開口之前，先以披露書告訴Steve，程先生是賣主的代表。史蒂夫要和他講機密的時候，程先生應該警告史蒂夫他有義務把話轉告賣主。程先生沒讓史蒂夫簽披露書確實有過失。

本案啟示：紐約州對地產經紀的身份有嚴格規定，一般的經紀以及推銷員常常不瞭解，州務部的判決是正確的。雖然出問題的時候不多，但是一旦出問題，後果可能非常嚴重。