優勢豐田（Advantage Toyota）誠意推薦Corolla Cross新起之秀

Toyota豐田的Corolla Cross，是Crossover車系的代表者。

Advantage Toyota 是大紐約區銷量最高的豐田 原廠經銷商，多年來服務華人 同胞，歷史悠久、信譽昭著；特聘華人專業銷售員Windaus呂，為各界僑胞服務。萬物回春，Advantage Toyota特設總統日大特賣，大量存貨以超低價優惠客人。在Advantage Toyota，客戶能享受到最專業的服務、最低的原廠價格保證和原廠保養。

全新2022Corolla Cross有L、LE、XLE3款配置。首先在外觀方面，Corolla Cross有8種配色可選，銀、黑、紅、綠、藍、淺藍和白色。外型沿用全新的豐田家族設計元素，流線型線條豐富細膩，搭配車側雙箭矢特徵及黑色輪拱還有側包圍裝飾，展現利落動感風貌之外，也透露出一絲野性，更迎合年輕人的風格和審美。配備LED Bi-Beam投射式頭燈、車尾條狀LED燈，XLE還有霧燈的標準配備，外型動感現代。車身大小比豐田家族的Rav4稍小，但並不影響提供舒適的乘坐空間和載物空間。後排座椅可放倒，從而獲得更大的載物空間以滿足特別車載需求。配備18寸雙色切削鋼圈的輪胎，科技感十足。擁有全景天窗，LE與XLE型號更配備車頂行李欄，可滿足旅行戶外需求。

最吸引消費者的賣點，莫過於其完美的動力性能了。Corolla Cross XLE型號配備四輪驅動，完美迎合紐約四季天氣。2.0L引擎、169匹馬力、151扭矩、底盤雙鋁合金剛性強化支架、全新TNGA扭力桿式後懸吊；採用高剛性扭力桿支臂，搭配防傾平衡桿，提供優異操控表現；完美的懸吊幾何設定、新設計懸吊支架與大型襯套，降低路面傳導至車體的衝擊力道，提供更平穩舒適的行車質感；另外還有低引擎蓋高度，減低行車視野死角，為駕駛者提供絕佳的駕駛視野；31MPG城市、33MPG高速的油耗，直擊消費者的心。

內飾方面，L、LE採用布料內飾，其中L僅提供淺灰色，而LE還有黑色內飾選項；XLE買家可獲得Macadamia/Mocha或黑色SofTex裝飾座椅。一坐進駕駛座，立馬就有Corolla熟悉的感覺。10向電動駕駛員座椅和加熱型前排座椅，是XLE等級標準配置；後排座位也有空調出口，以保證後排乘客感受到舒適的溫度。基本款有七寸多媒體觸摸屏作為中控台，其他款式有八英寸螢幕。三個等級全部支持Apple CarPlay和Android Auto，可選加載無線手機充電器，更可以下載Toyota應用程序來遠程控制汽車發動和門鎖開關。三個等級均配有後視攝像頭，可選智能停車協助和自動煞車系統。

售價從$22,195起步的Corolla Cross，集動力、性能、空間、低油耗、多功能於一身，實在是性價比的首選，也難怪能燃爆全球！

展銷廳地址：400 West Sunrise Highway, Valley Stream, NY 11581，電話：516-256-8645，歡迎親臨或電話諮詢華人代表Windaus呂。