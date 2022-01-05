COWAY環保小家電辭舊迎新 樂享好禮1/15、1/16喜來登酒店嘉年華參展

世界著名的韓國環境家電品牌「Coway」，2022年首次優惠活動己於日前開跑，將於1/27截止。此外，1/15、1/16兩日，Coway將在喜來登酒店新春嘉年華該公司的展櫃上，舉辦買就送活動，包括：(一) 第一次租賃Coway產品：冷熱淨水器、空氣淨化器、軟水機、智能便座、美腿足療機等任二台，獲贈價值$200的Fissler Vitavit Premium壓力鍋一個。（二）租賃或以舊換新Coway產品：冷熱淨水器、空氣淨化器、軟水機、智能便座等任一項6年，減免3個月租賃費用(2、3、4月)。(三)租一買一冷熱淨水器、空氣淨化器、軟水機或智能便座，享五折優惠(僅限一台)。(四)每租賃一台，即贈送價值約70的維他命C及淋浴花灑一個。

Coway淨化水由韓國生活家電第一品牌Coway USA自行研發生產，是美國水質協會（WQA）和美國家電業協會（AHAM）的官方會員之一，在韓國水質淨化、空氣淨化和衛浴行業內始終占據首位，是韓國最大的環境家電企業，也是世界上最大的環境家電企業之一。

Coway韓國環境家電位居亞洲最具潛力企業前50位，是世界上僅有的擁有R/O逆滲透膜和R/O逆滲透水過濾技術的五家公司之一，水淨化品獲得國際認證，包括「金印獎」、美國國家科學基金會頒發的NSF認證、TUV頒發的ISO9001和ISO14001認證。Coway大部分空氣淨化器都獲得過英國 過敏協會頒發的認證。

人體需要的水必須是安全衛生的水，世界上幾乎所有有機和無機物質都可溶於水中，其中有些是人體必需的有益物質，有些則是有害物質，比如受到污染的水、含有重金屬和雜質太多的水。人們常年累月飲用不健康的水，就會埋下患病的隱患。

隨著人們對水的關注度提高，除了飲水健康，對於患有敏感性皮膚和特應性皮炎的人來說，軟水器正變得越來越流行。WHO發表，1升水裡硬度成分超過120mg將成為硬水，以下成為軟水。硬水可刺激皮膚，所以皮膚敏感的人最好使用軟水來保護皮膚，同時預防有關疾病。

近年來，由於水管的惡化以及管道裡的異物直接流進家庭內使用，在普通家庭裡使用軟水器變得越來越普遍。軟水可保護敏感肌膚、保持水分，並有易於融化洗髮水或清潔劑的優點。融化於軟水的清潔劑清潔能力更強，可以減少對皮膚和頭髮的刺激。如果冬天室內外溫度差極大，暖氣實用度也高，皮膚很容易變乾燥，對敏感性皮膚來說，使用軟水器是非常必要的。

Coway軟水器在浴室占的面積小，可安裝在任何地方，每次再生可提供160加侖的水容量，並使用維生素PLUS複合篩檢程式生產柔軟的水。當然，過濾後的水更清潔、更培養皮膚，推薦給擔心孩子健康、有皮膚問題、或對頭髮和頭皮護理關心的人。

Coway軟水器調節方式很簡單，輕鬆一鍵只需15分鐘就可以再生軟水，方便給任何人使用。根據需要，可以轉換成軟水/硬水，洗面、洗澡時使用軟水，打掃衛生時馬上切換成硬水使用。使用方法極簡單，讓你365天做皮膚護理。

今年最新Coway產品：美腿足療機是人工智慧研發的腿部按摩器，藉著升級氣壓按摩+熱敷小腿，進行美腿舒揉按摩。氣囊擠壓方式按摩小腿肌肉 ，保暖熱敷，舒緩腿部肌肉痠痛。配合聖誕節 促銷，原價$599，12/29前特價$549，送禮自用兩相宜。

Coway紐約展示中心地址：209-45 Northern Blvd, ＃110, Bayside, NY 11361，電話：929-274-6288。