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迎新年許願景QuickBook-123新年開新班！

紐約訊
QuickBook會計班，1月8日開新班。
QuickBook會計班，1月8日開新班。

迎新年，許願景。QuickBook-123會計培訓中心將為志願會計職業的朋友，舉辦2022新年的第一期網上會計實務班，幫助大家學習和掌握美國會計基礎及其實務技能，並最終考取全美統考的QuickBooks職業會計證書。該會計班將于1月8日週六，在Zoom網上直播開班，可以先試聽後報名，新年期間報名者享有折扣優惠。

QuickBooks職業會計證書，是沒有會計背景的新移民在美國從事會計工作最捷徑、最權威的技能通行證，學員通過3-4個月的專業培訓就能把證書考出來。培訓班開始是中文的會計基礎教學，逐步過渡到英文的實務技能培訓。3個多月的培訓，學員可在18個月內重複進行。學員可以用電腦、iPad甚至手機上課，每堂課都是講兩次（週三、週六各1次）。

培訓內容是一個獨當一面的公司會計每天要做的實務會計工作，諸如銀行對賬、應收應付、庫存成本、編制報表、公司稅務（所得稅、銷售稅及工資稅等）。會計班還有大量的QuickBooks考古題解析和模擬考試操練，公司的老闆和經理即使不考證書，也可以通過培訓從不懂會計的純外行變為比較內行。

QuickBook-123會計培訓中心微信：williamqb，電話：626-353-6597（可留短信），總部地址：9060 Telstar Ave, Ste. 222, El Monte, CA 91731。

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