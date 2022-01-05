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長年大富光輝燦爛39年亞洲名牌食品遍全美

紐約訊
該公司代理的優質食物產品来自亞洲多個地區。
該公司代理的優質食物產品来自亞洲多個地區。

長年大富公司成立於1982年，開業至今已有39年悠久歷史。開業當年位於纽约唐人街，由Richard Ng伍錫華先生創立。專營亞洲美食進口批發及代理各式暢銷東南亞雜貨，供應範圍遍及全美各大超市及雜貨店。該公司現在地處新澤西州55 Hook Road, Bayonne, NJ 7002，擁有125,000平方尺的完善貨倉，佔地8.3亩土地，平均每年可處理超过700個到港船舶集装箱及数千出境货物。

該公司代理的優質食物產品来自亞洲各地區：中国、日本、韩国、菲律宾、新加坡、台湾、泰国、印度尼西亚、越南等。公司進口冷凍、冷藏、季節性食品，以及罐装和瓶装的食物產品，如飲料、零食、调味料、大米、面條等。該公司代理品牌繁多，其中最受華人熟悉的名廠品牌包括有白蘭氏雞精、美心月餅、嘉頓、珍珍、旺旺、大田海洋、名屋、綋良食品、九福、十全、山水等，多年以來不斷為華人僑胞爭取更多優質品牌，讓華人食品市場增添不少異彩。

長年大富代理的白蘭氏雞精是品牌中的品牌，人人送禮必備。白蘭氏的燕窩產品採用優質的印尼洞燕製造，印尼政府為了防止濫採情況，只許持執照者採集岩洞裏的燕窩。採集者會待雛燕長大離巢後才收取燕窩，不會影響金絲燕的繁殖；白蘭氏燕窩產品絕不選用屋燕為材料。

白蘭氏不單堅持採用純正的野生洞燕，也盡量搜購金絲燕築的第一個巢，即業內人稱的「頭水燕」。這些燕窩的個頭較大、雜質較少，所含的天然養分相對也較多，雖成本較高，但品質有保證。為了讓消費者每一口都吃到真正的洞燕，白蘭氏利用先進的指紋科技（fingerprint technology）驗證每枚燕窩，「驗明正身」後才告採納。

由長年大富代理的另外一個大品牌美心月餅風行全球，流心月餅心系人心。提供一系列節日產品的美心月餅，希望將美味帶給人，用滋味薈萃人心。

長年大富代理的品牌中，嘉頓美食也是一個銷售全球、跨越半世紀的大品牌。

嘉頓公司是現時香港最大、最具規模及設備最先進的食品企業之一，在生產技術、品質、產量和市場發展方面，早已達至國際水平。

長年大富代理的品牌正如其公司價值一樣，追求卓越、注重品質，將更多優質亞洲食品帶入世界舞台，也為海外華人送來溫暖的家鄉味。

長年大富公司成立於1982年，開業至今已有39年悠久歷史。
長年大富公司成立於1982年，開業至今已有39年悠久歷史。

華人 美食 印尼

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