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腎臟專科章明發醫生呼籲 定期驗尿預防腎臟疫病

紐約訊
腎臟專科章明發醫師呼籲：定期驗尿有助預防腎臟疾病。診所通國語、台語、印尼話等。
腎臟專科章明發醫師呼籲：定期驗尿有助預防腎臟疾病。診所通國語、台語、印尼話等。

位於法拉盛飛越皇后大樓五樓的章明發(Surya Viriya)腎臟專科醫師診所，設備先進、醫療條件完善、嚴格遵循CDC防疫措施，所在大樓上下電梯方便、就診快捷，是腎臟病患省時省力、安心治療的首選。章明發醫師是研究人種腎臟疾病病因的專家，歡迎致電預約前往諮詢。

章明發醫師是印尼華僑，畢業於台灣高雄醫學院，來美後在紐約下州(Down State)醫學院就讀，專攻腎臟專科。章醫師擁有20多年從事腎臟專科的研究及臨床經驗，發表過多篇有關全球不同人種的腎病論文，現為下州醫學院住院副教授、研究生導師、顧問醫師、奧本岱爾(Aubrndale)洗腎中心主治醫生，專治腎衰竭及洗腎(血透、腹透)等問題。

美國患有腎臟疾病的人相當多，需要終生靠洗腎過活的人也不少，其中每個族裔罹患的成因也不同，高血壓糖尿病、腎絲球腎炎、腎結石、遺傳性疾病(如多囊腎)、長期使用未經醫師處方的藥物（包括止痛藥、抗生素、減肥藥、利尿劑或偏方等），都是腎臟病的成因。

章醫師表示，新移民通常忙於工作、賤賣自己的健康，導致勞累過度、飲食不調，忽視了腎臟的保養並最終走上洗腎之路，所以平時對腎臟的呵護是每個人都要特別注意的。

章醫師指出，目前腎臟疾病所引起的併發症導致死亡已排在全球首位，而全球華人病患更是直線上升。病從口入的非常道理，節制食慾、保持運動、勞逸結合是最佳的預防措施。

章明發腎臟專科診所地址：136-20 38th Ave., 5A, Flushing, NY11354(飛越皇后大樓5樓)，電話：718-888-7901。診所營業時間：每週一、四、五、六，上午10時到下午6時，歡迎電話預約諮詢。

高血壓 糖尿病 法拉盛

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