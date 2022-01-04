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皇后區老牌鑫禧海鮮自助餐屹立廿一年 年節期間歡迎團體訂位

紐約訊
鑫禧海鮮自助餐廳365天，天天開門熱情迎賓。
鑫禧海鮮自助餐廳365天，天天開門熱情迎賓。

屹立廿一年、有著金字招牌的鑫禧海鮮自助餐(Century Super Buffet)，一年365天，天天營業，歡迎年節期間團體訂位。平常成人價，周五、六晚餐與周日全天，每位特價$25.99；周一至四晚餐，$23.99。周六午餐$16.99；周一至五午餐$14.99(價格僅供參考)。

該餐館防疫審慎嚴格，入口處有體溫計，並要求客人出示疫苗卡。餐廳內隨處可見一次性手套及消毒酒精，為客人取菜時準備。每隔五到十分鐘，就會有服務生添加食物，順便清潔取菜區域；客人座位檯面也普設隔離板維持距離，以保客人與員工的安全。

鑫禧老闆介紹，近日推出的主菜有薑蔥龍蝦、阿拉斯加蟹腳、蒜香阿根廷大蝦、堂切火雞與香烤牛排。老闆也強調，該店特色是以驚人平價大量供應華人超愛的海鮮，款式繁多，計有手抓海鮮、香辣小龍蝦、蒜茸花蟹、沙汁核桃蝦、豆豉青口、豉汁炒花蜆、碧綠扒鮑片、XO醬爆帶子、義式香烤鮭魚、鐵板桂花魚、麻辣八爪魚、清蒸多寶魚等，肥美豐腴、噴香嫩滑；其他一併供應的海鮮還有各式生魚片、半開生蠔生蜆、30種本樓壽司卷；頗受歡迎的還有京都蝦、京都排骨、BBQ牛肋骨、香酥脆皮鴨與烏雞花旗參湯。一言蔽之，該店集中外美味於一爐，有上百種冷熱食任君挑選，沙拉、壽司、小食、鹹甜點心及水果、冰淇淋、汽水飲料、茶與咖啡，全部自行拿取無限供應，令人眼花繚亂、目不暇接、左顧右盼、難以取捨。店內供應啤酒，烈酒需自帶，酌收十元開瓶費。

鑫禧總能讓您開懷大嚼、心滿意足、乘興而去、盡興而歸。陳經理解釋，該店持續推陳出新，提供量大質優的豐盛菜餚，在製作上也不含糊，堅持用傳統手法製作中式菜餚，比如炸蝦多帶頭，整條全魚出鍋，目的就是讓僑胞在大眾化的自助餐館，也一樣能品出正宗細緻的中華真味。與此同時，鑫禧的壽司也是即做即上、秀色可餐，還能按照顧客指定口味特製。總之，無論客人有哪種口味偏好，都能在鑫禧找到快意滿足、幸福美好的滋味。

於跨時代2000千禧年開業的鑫禧海鮮自助餐，座落於華人聚居的皇后區皇后村(Queens Village)，從此僑胞不必跑遠，就近在市區就能盡享超值美食，比自己動手做還划算。鑫禧坐擁兩百個席次，持有酒牌，附設大型停車場，地址：220-18 Hillside Ave., Queens Village, NY 11427(地鐵F至終站179街，轉公車Q43至Springfield Blvd.，或公車Q1、Q27、Q43、Q88至Hillside Ave.；駕車走LIE 495公路至27號出口，接295 S.到Hillside Ave.左轉)。電話：718-468-2100，網址：www.centurysuperbuffet.com，收各大信用卡。

鑫禧海鮮自助餐廳充足供應華人最愛的薑蔥龍蝦等大量海鮮，種類多到爆。
鑫禧海鮮自助餐廳充足供應華人最愛的薑蔥龍蝦等大量海鮮，種類多到爆。

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