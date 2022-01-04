中科蟲草精華膠囊 潤肺強腎增強呼吸道抵抗力

中科蟲草精華膠囊潤肺強腎，增強呼吸道抵抗力。

天津中醫藥大學第一附屬醫院主任湯毅表示，防護新冠的關鍵在於護肺，建議肺功能不強的人適當食用冬蟲夏草，可以滋補肺功能。中秋節後天氣轉涼，開始進入流感的高發季節，同時曾經肆虐紐約的新冠肺炎疫情 也有反撲跡象。老年性和慢性支氣管炎是秋冬季節的常見疾病，因此秋冬季節對肺部及氣管的調理和保養尤其重要，而冬蟲夏草恰恰可以提高肺部以及呼吸道的抵抗力。中科蟲草膠囊是唯一獲批出口美國的蟲草營養品，有效成分是普通蟲草的12倍以上。

現代藥理學分析發現，冬蟲夏草含有蟲草酸、蟲草多糖、蟲草素等主要成分。蟲草酸可調節支氣管平滑肌，讓呼吸更加暢順，亦增強支氣管纖毛活動能力，提升肺部的自我清除能力，加快清除肺部垃圾。同時蟲草素可以防止肺部受損和感染疾病。蟲草酸和蟲草多糖疊加作用，還能修復已經受損的肺泡細胞，對各種類型的肺部疾病和支氣管哮喘都有很好的效果。

市面上的冬蟲夏草保健品魚目混珠，往往成分極低或者用其它菌種來誤導消費者。中科蟲草精華膠囊具備其他同類產品無可比擬的三大優勢：

1. 菌種純正

中科以基因技術挑選菌絲體中的上乘佳品，確保每株菌絲體血統純正。經中國科學院北京 微生物研究所鑒定，將不合格菌絲體徹底排除，選取最頂級的、符合藥用級的冬蟲夏草為原體。經有效濃縮其蟲草多糖、腺苷等有效成分，達到普通冬蟲夏草的12倍以上，其中蟲草素的含量是原草體的67倍之多。

2. 濃縮價優

根據《中國藥典》，每日服用蟲草低於3克（約9根原草體）基本看不到療效，而服用中科蟲草精華膠囊，一天只需4粒，免卻蒸煮泡的繁瑣，花費還不到10元，就能吸收到來自12克原蟲草的精華。

3. 安全審核

中科蟲草精華膠囊經過嚴格的FDA和海關檢測 ，杜絕砷和其它重金屬污染，安全更有保障。

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