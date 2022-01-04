我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

荷姆斯「一滴血」吸金騙局4罪成立 柯林頓也曾背書

二手車均價破2.9萬 年漲39% 逾半美國家庭買不起

順利貸款助您成功獲得銀行房貸專精住宅商業多種樓宇

紐約訊

對大部分人來說，在美國置產才算是真正實現「美國夢」。眾所周知，紐約的地產增值空間大，購屋絕對是投資自住的最佳方式。然而，購屋需要很大一筆資金和投資，大多數人需要通過銀行貸款來解決買房的資金問題。順利貸款由秦淩註冊會計師親自主理，公司專精住家、商業樓宇的房貸。秦淩在法拉盛擁有自己的會計辦公樓，並擁有註冊會計師執照（Certified Public Accountant，簡稱CPA），不僅熟悉房產各項稅務，更擁有眾多銀行的貸款資源，能結合稅務知識為您成功獲得低利率貸款。

雖然受疫情等影響，但無論是皇后區、布碌崙、曼哈頓還是長島，房市均逆勢上揚，房價仍不斷上漲。秦淩以其專業的理財角度預測，紐約房價還有上漲空間，仍值得民眾購房。由此可見，紐約地區的房價無論是投資或自住，依舊是購房的好地點，尤其現在通貨膨脹，其貸款利率幾乎為最低點，地產投資仍為最佳投資，是保值的最佳選擇之一。秦淩指出，從金融投資的角度來看，惟有透過銀行貸款，才有獲利空間，達到投資杠杆的目的，因此，透過貸款購屋，是投資客增加回報的最佳方式。

秦淩建議，在申請貸款時需要準備好所有的文件，包括過去兩年的納稅單(1040表)、過去兩年的W2報稅單、最近一個月的薪資單、最近兩個月的銀行月結單等。銀行及金融機構會從幾個方面審核購屋者的貸款資格，除了工資收入和信用分數會影響到貸款外，每月的開銷有時也會成為一個重要因素。貸款過戶時，費用包括貸款手續費、信用報告費、房屋估價費、文件處理費等。部分購屋者會考慮購買點數來降低每月還貸額， 但在過戶時要付點數費。秦淩提醒購屋者，通常能保持貸款七年以上，再考慮買點數，因為有點數和無點數貸款在第七年還貸額相同，否則差異不大。

順利貸款提供房屋貸款、投資物業貸款、外國人貸款，另有SBA聯邦小型企業商業貸款，可幫小商家創業及拓展生意。秦淩同時推出投資房不查收入貸款計畫，僅需提供貸款銀行基本材料，不需審核收入即可獲得貸款。

順利貸款由註冊會計師秦淩主理，她是美國國稅局(IRS)授權稅務代理人，提供專業稅法和房貸服務。

順利貸款公司由秦淩註冊會計師主理(NMLS#1492110)，精通美國地產稅法，為您提供專業完善的貸款服務。順利貸款地址：34-03 Broadway, Astoria, NY 11106，電話：(347)599-6064，須預約，詳情請與順利貸款直接洽談。

貸款 投資 房價

上一則

紐約州單日新冠死亡破100例、住院9563例 皆1年來新高

延伸閱讀

紐約男子躍地鐵門逃票身亡 警：頭撞地拗斷脖子導致

紐約男子躍地鐵門逃票身亡 警：頭撞地拗斷脖子導致
超越紐約、洛杉磯 芝城2021年兇殺案冠全美

超越紐約、洛杉磯 芝城2021年兇殺案冠全美
紐約公校正常開學 市長駁回教師工會網路授課要求

紐約公校正常開學 市長駁回教師工會網路授課要求
紐約確診創8.5萬新紀錄 檢測陽性率最高達40%

紐約確診創8.5萬新紀錄 檢測陽性率最高達40%
「應按需分配」 新冠口服藥有限 舒默籲紐約優先

「應按需分配」 新冠口服藥有限 舒默籲紐約優先

熱門新聞

27日在曼哈頓的一個流動檢測點，一名女子在接受病毒檢測的鼻腔取樣。(路透)

紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒

2021-12-28 08:15
涉殺華人情夫的鄧海燕（橘黃帽者），12月31日晚引渡回紐約，明年1月3日在皇后區法院過堂。（記者牟蘭/攝影）

紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約

2022-01-01 00:11
紐約新任市長亞當斯1日通勤時，目睹有人在地鐵站台打架，撥打911報警。（美聯社）

紐約新市長亞當斯 上任首日搭地鐵遇鬥毆 自己打電話報警

2022-01-02 08:30
科拉麵包店創辦人卡馬拉 (右) 和搭檔博爾哈。(取自卡馬拉Instagram)

疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻

2022-01-03 11:11
涉殺華人情夫的鄧海燕(橘黃帽者)，去年12月31日晚引渡回紐約，以謀殺與非法持械等罪被移送法辦。（記者牟蘭／攝影）

疑挺孕肚引渡回紐約受審 涉殺情夫華女被控謀殺罪

2022-01-01 15:31
皇后區威利點土地開發案項目，至今仍未動工；圖為該地的汽車二手零件「舊貨廠」。(本報檔案照)

紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家

2021-12-27 08:41

超人氣

更多 >
上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著

上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著
疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻

疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻
5核武國領袖聲明：核戰爭打不贏也打不得

5核武國領袖聲明：核戰爭打不贏也打不得
矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店

矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店
西安封城12天：「社會面清零」是防疫妙計？數字作弊？

西安封城12天：「社會面清零」是防疫妙計？數字作弊？