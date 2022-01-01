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新起之秀 —— 豐田 Corolla Cross表現耀眼

紐約訊
外型動感現代，流線型線條豐富細膩，展現利落動感風貌。
外型動感現代，流線型線條豐富細膩，展現利落動感風貌。

在大型休閒越野車SUV(Sport Utility Vehicle)大行其道的美國市場，相信不少讀者對CUV不太熟悉。CUV(Car-Based Utility Vehicle)，也就是以普通轎車的底盤為基礎，設計融合SUV和MPV(Mini Passenger Van)的特性，產生的一款跨界多功能車款，也稱為Crossover。這一年來紐約油價急速攀升，較為經濟實惠並節省能源的Crossover車系，累積了越來越高的人氣，Toyota豐田的Corolla Cross就是其中的代表者。

自豐田於2020年7月在泰國全球首發Corolla Cross以來，它已經陸陸續續在世界不同地區，如台灣、巴西等地發售，掀起不少的熱浪。在日本原廠預定開售一天，就已經接到1.35萬輛訂貨單，是預期的3倍之多，立馬衝上汽車銷售排行榜第一位，受歡迎程度一時無兩，可以說是接近瘋狂了。所以到底它的魅力何在呢？

全新2022Corolla Cross有L、LE、XLE3款配置。首先在外觀方面，Corolla Cross有8種配色可選，銀、黑、紅、綠、藍、淺藍和白色。外型沿用全新的豐田家族設計元素，流線型線條豐富細膩，搭配車側雙箭矢特徵及黑色輪拱還有側包圍裝飾，展現利落動感風貌之外，也透露出一絲野性，更迎合年輕人的風格和審美。配備LED Bi-Beam投射式頭燈、車尾條狀LED燈，XLE還有霧燈的標準配備，外型動感現代。車身大小比豐田家族的Rav4稍小，但並不影響提供舒適的乘坐空間和載物空間。後排座椅可放倒，從而獲得更大的載物空間以滿足特別車載需求。配備18寸雙色切削鋼圈的輪胎，科技感十足。擁有全景天窗，LE與XLE型號更配備車頂行李欄，可滿足旅行戶外需求。

最吸引消費者的賣點，莫過於其完美的動力性能了。Corolla Cross XLE型號配備四輪驅動，完美迎合紐約四季天氣。2.0L引擎、169匹馬力、151扭矩、底盤雙鋁合金剛性強化支架、全新TNGA扭力桿式後懸吊；採用高剛性扭力桿支臂，搭配防傾平衡桿，提供優異操控表現；完美的懸吊幾何設定、新設計懸吊支架與大型襯套，降低路面傳導至車體的衝擊力道，提供更平穩舒適的行車質感；另外還有低引擎蓋高度，減低行車視野死角，為駕駛者提供絕佳的駕駛視野；31MPG城市、33MPG高速的油耗，直擊消費者的心。

內飾方面，L、LE採用布料內飾，其中L僅提供淺灰色，而LE還有黑色內飾選項；XLE買家可獲得Macadamia/Mocha或黑色SofTex裝飾座椅。一坐進駕駛座，立馬就有Corolla熟悉的感覺。10向電動駕駛員座椅和加熱型前排座椅，是XLE等級標準配置；後排座位也有空調出口，以保證後排乘客感受到舒適的溫度。基本款有七寸多媒體觸摸屏作為中控台，其他款式有八英寸螢幕。三個等級全部支持Apple CarPlay和Android Auto，可選加載無線手機充電器，更可以下載Toyota應用程序來遠程控制汽車發動和門鎖開關。三個等級均配有後視攝像頭，可選智能停車協助和自動煞車系統。

售價從$22,195起步的Corolla Cross，集動力、性能、空間、低油耗、多功能於一身，實在是性價比的首選，也難怪能燃爆全球！

足夠的載物空間，可滿足旅行戶外需求。
足夠的載物空間，可滿足旅行戶外需求。
Corolla Cross有8種配色可選，銀、黑、紅、綠、藍、淺藍和白色。
Corolla Cross有8種配色可選，銀、黑、紅、綠、藍、淺藍和白色。
Corolla Cross配有後視攝像頭，可選智能停車協助和自動煞車系統。
Corolla Cross配有後視攝像頭，可選智能停車協助和自動煞車系統。
一坐進駕駛座，立馬就有Corolla熟悉的感覺。
一坐進駕駛座，立馬就有Corolla熟悉的感覺。
Toyota豐田的Corolla Cross，是Crossover車系的代表者。
Toyota豐田的Corolla Cross，是Crossover車系的代表者。
Corolla Cross後排座椅可放倒，從而獲得更大的載物空間以滿足特別車載需...
Corolla Cross後排座椅可放倒，從而獲得更大的載物空間以滿足特別車載需求。
擁有全景天窗，賞心悅目，科技感十足。
擁有全景天窗，賞心悅目，科技感十足。
車身大小比豐田家族的Rav4稍小，但並不影響提供舒適的乘坐空間和載物空間。
車身大小比豐田家族的Rav4稍小，但並不影響提供舒適的乘坐空間和載物空間。

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