聽覺退化？ 聽不清別人講話？ 東方聽力中心可查驗

聽覺是一種因人而異的主觀意識，很多人聽力退化卻不自知。人們可以根據生活中的一些事情發現蛛絲馬跡，例如：電視音量開得很高或講話時經常需要對方重複，然後在家人的建議下做了聽力測試才發覺過來。如果有類似的經歷，不妨前往東方聽力中心接受檢查測試，看看是否需要佩戴助聽器。

有些小孩突然學業退步，檢查後才發現是聽不見老師講課。小孩容易患中耳炎，會造成聽力障礙，如果父母能夠早發現、早治療，恢復率也將大大提高。早期的中耳炎沒有太明顯的症狀，需要家長多加關心及留意孩子。

有人雖然經檢查後發現聽力低於標準，但卻不願配戴助聽器；也有人因為想聽得更加清楚，而選擇配戴助聽器。新一代的助聽器一改過去助聽器大而笨重的缺點；它體積小、重量輕、外形美觀、佩戴舒適，而且可充電，無需每周更換電池；它還可自動調節，根據佩戴者所處環境，達到最佳使用效果。美國品牌的助聽器具有最新的人工智能 技術，引入健康聽力概念，集成傳感器和人工智能，可通過用戶在不同環境的使用跟蹤身體活動，衡量認知建康，監測並向家人手機發出跌倒警報及多種調節功能。

由郭晶醫學博士主理的東方聽力中心服務華人社區多年，經驗豐富。該中心可驗配新進精密助聽器，提供多種專業聽力、眩暈檢查。東方聽力中心接受大部分醫療保險 ，提供國、粵、台、英語等多語種服務。預約電話：347-393-3130，法拉盛診所地址：友聯街38-08號7樓7E室，電話：718-353-6150。華埠 診所地址：格蘭街217號6樓，電話：646-422-7562。布碌崙診所地址：50街863號2樓M4室(8大道夾9大道)，電話：718-853-2347。