我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約

2022新年到 紐約時報廣場直播看這邊

聽覺退化？ 聽不清別人講話？ 東方聽力中心可查驗

紐約訊

聽覺是一種因人而異的主觀意識，很多人聽力退化卻不自知。人們可以根據生活中的一些事情發現蛛絲馬跡，例如：電視音量開得很高或講話時經常需要對方重複，然後在家人的建議下做了聽力測試才發覺過來。如果有類似的經歷，不妨前往東方聽力中心接受檢查測試，看看是否需要佩戴助聽器。

有些小孩突然學業退步，檢查後才發現是聽不見老師講課。小孩容易患中耳炎，會造成聽力障礙，如果父母能夠早發現、早治療，恢復率也將大大提高。早期的中耳炎沒有太明顯的症狀，需要家長多加關心及留意孩子。

有人雖然經檢查後發現聽力低於標準，但卻不願配戴助聽器；也有人因為想聽得更加清楚，而選擇配戴助聽器。新一代的助聽器一改過去助聽器大而笨重的缺點；它體積小、重量輕、外形美觀、佩戴舒適，而且可充電，無需每周更換電池；它還可自動調節，根據佩戴者所處環境，達到最佳使用效果。美國品牌的助聽器具有最新的人工智能技術，引入健康聽力概念，集成傳感器和人工智能，可通過用戶在不同環境的使用跟蹤身體活動，衡量認知建康，監測並向家人手機發出跌倒警報及多種調節功能。

由郭晶醫學博士主理的東方聽力中心服務華人社區多年，經驗豐富。該中心可驗配新進精密助聽器，提供多種專業聽力、眩暈檢查。東方聽力中心接受大部分醫療保險，提供國、粵、台、英語等多語種服務。預約電話：347-393-3130，法拉盛診所地址：友聯街38-08號7樓7E室，電話：718-353-6150。華埠診所地址：格蘭街217號6樓，電話：646-422-7562。布碌崙診所地址：50街863號2樓M4室(8大道夾9大道)，電話：718-853-2347。

人工智能 醫療保險 華埠

上一則

格萊寶美孕試管嬰兒中心 試管或移植多次失敗患者福音

下一則

法拉盛雞欄 鮮活家禽自由放養 健康飼料 肉質嫩滑鮮美

延伸閱讀

67歲老戲骨李雪健罕見露面 說話吃力身形又更消瘦

67歲老戲骨李雪健罕見露面 說話吃力身形又更消瘦
8大道華社 非裔男無故捅傷西語裔婦女

8大道華社 非裔男無故捅傷西語裔婦女
矽谷國王大道開發成景觀美化大道 沿途居民反對

矽谷國王大道開發成景觀美化大道 沿途居民反對
LAX在Century大道上方搭建火車導軌完工

LAX在Century大道上方搭建火車導軌完工
東方聽力中心提供優質助聽器服務 華埠、法拉盛、布碌崙三診所看診

東方聽力中心提供優質助聽器服務 華埠、法拉盛、布碌崙三診所看診

熱門新聞

27日在曼哈頓的一個流動檢測點，一名女子在接受病毒檢測的鼻腔取樣。(路透)

紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒

2021-12-28 08:15
皇后區威利點土地開發案項目，至今仍未動工；圖為該地的汽車二手零件「舊貨廠」。(本報檔案照)

紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家

2021-12-27 08:41
涉殺華人情夫的鄧海燕（橘黃帽者），12月31日晚引渡回紐約，明年1月3日在皇后區法院過堂。（記者牟蘭/攝影）

紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約

2022-01-01 00:11
受Omicron變種病毒影響，紐約三大機場26日取消百架航班。(Getty Images)

Omicron肆虐 紐約3大機場今日取消數百架航班

2021-12-26 11:19
紐約市的一戶華裔屋主因涉嫌將兩家庭住宅，非法改建成酒店出租，被當局開罰逾24萬元。(谷歌截圖)

住宅違法改成酒店 華人房東遭重罰24萬元

2021-12-26 02:28
州長霍楚(左一)響應CDC縮短醫護人員隔離日期的新規，遭到紐約州護士協會強烈反對。(取自霍楚推特)

72小時無症狀 隔離5天就上班？紐約州醫護批不科學

2021-12-27 08:31

超人氣

更多 >
弒父碩士女 學霸綠卡夢碎竟成魔

弒父碩士女 學霸綠卡夢碎竟成魔
Omicron風暴襲美 專家：要過正常生活已不可能

Omicron風暴襲美 專家：要過正常生活已不可能
陳昇開唱提「維尼」破功：祖國對不起 只能下輩子再去

陳昇開唱提「維尼」破功：祖國對不起 只能下輩子再去
紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約

紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約
「州長哪去了？」疫情升溫 德桑提斯卻神隱 網路熱議

「州長哪去了？」疫情升溫 德桑提斯卻神隱 網路熱議