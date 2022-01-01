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「冰島風光攝影大師班」 帶大家拍大片！

紐約訊
EXPEDITION TRAVELERS組織的攝影團。
EXPEDITION TRAVELERS組織的攝影團。

專為攝影發燒友組織的「冰島風光攝影大師班(Iceland Landscape Photography Master Class)」將於1月21日出團，1月28日回程，帶大家去拍大片！旅行團由著名攝影家Justin Minns帶隊和現場指導，去風光獨特的冰島拍攝，是純攝影團，每團限8人，歡迎參團。

「冰島風光攝影大師班」由EXPEDITION TRAVELERS(遠征旅行者)旅行社旗下的Landscape Photography Studio主辦。EXPEDITION TRAVELERS就如它的名字一樣，是一家位於紐約的精品旅遊公司，專門提供專業級攝影團和量身定制的豪華旅行團，包括當地獨特的美食、獨特的景點、獨特的文化，目標是為客人提供有別於一般大眾化旅行團的獨特旅行體驗，為團友留下持久的美好回憶。

每年他們都會規劃新的目的地和行程，非洲、南美、中東、歐亞大陸，無處不往。為了能帶給大家新鮮而獨特的旅遊體驗，每一團都會精心策劃、與眾不同。他們擁有屢獲殊榮的專業攝影師和導遊團隊，能隨時滿足客人在旅途中的各種需求。他們的很多旅行目的地，同時就是大家的旅遊願望清單，這些願望清單上的目的地可能是大家一生只會去一次的地方，這些經歷是無價的。「遠征旅行者」的口號是：我們只活一次，一起探索這個世界吧！

Expedition Travelers專門從事高級豪華旅行，行程安排得比較放鬆，令客人可以更深入瞭解、探索每個目的地。行程安排旨在為客人提供一個故事和體驗，讓您可以與親朋好友分享。

這次「冰島風光攝影大師班」由對當地風光、人文相當熟悉的英國攝影師Justin Minns賈斯汀·明斯帶隊。他是一位專業藝術風光攝影師，屢獲殊榮，以其東安格利亞的大氣圖像而聞名，他的作品將大家帶到世界各地。賈斯汀是National Trust和English Heritage的常任攝影師，還是LEE Filters的首席大使；同時，他還是一名經驗豐富的工作室負責人，多年來一直在英國舉辦風景攝影工作室，並帶領世界各地的攝影團。賈斯汀本身是兩本書的作者，還定期為攝影雜誌撰稿，目前正在編寫他的下一本書；他的作品廣泛出版，從書籍到雜誌封面，無處不在。

賈斯汀·明斯說：「看著晨初的柔和色彩出現在寒冷的冰凍景觀上，或站在狂野多風的海灘上，當太陽的第一縷陽光掠過搖曳的沙丘時，會讓人感到興奮……我就很樂於去捕捉這些瞬間。」

冰島風光景色人文獨特，位列許多人的旅遊願望清單上，加上氣候多變、一日之中光線變幻繁多，創造了許多攝影機會，是一個夢幻拍攝地，且有可能拍到北極光。「冰島風光攝影大師班」報名查詢熱線：929-288-9803，冰島團行程詳情：https://www.landscapephotographystudio.com/workshop-calendar。

EXPEDITION TRAVELERS(遠征旅行者)旅行社，一月份組織「冰島風...
EXPEDITION TRAVELERS(遠征旅行者)旅行社，一月份組織「冰島風光攝影大師班」，帶大家去拍大片！

攝影 冰島 英國

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