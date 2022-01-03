中國浙江璟原公司長期收購中國字畫

中國浙江璟原藝術是專業投資與收藏中國字畫及藝術品的公司，總部設在藝術人文底蘊深厚的浙江省杭州市。該公司以強大的資金實力及資深專家鑒定團隊為後盾，長期在美國、加拿大、澳洲 、巴西、日本、台灣和東南亞 等地區，鑒定收購中國名家書法與繪畫，在各個國家與地區均設有辦事機構和聯絡人。從2008年至今，該公司已在世界各地成功舉辦此類收購會活動近百次，本著「信用第一」的態度，長期以來得到世界各地收藏者的認可與好評。

僑胞除了透過每年的全球徵集活動給專家鑑定字畫，平時也可聯絡該公司位於洛杉磯的北美辦事處代表王小姐。公司將免費提供關於您的藏品方面最專業的意見以及滿意、公道的價錢。海外遺珍完璧故土，是璟原的宏願；翰墨千秋手澤流芳，是璟原的夢想。如您或親友在香港 與台灣有大量藏品不便處理，請與該公司聯絡，可代為安排專家前往香港或台灣，提供上門收購服務。

璟原藝術收購作品種類包括立軸、手卷、冊頁、鏡框、鏡片、畫心、成扇及扇片等皆可。該公司收購範圍有近現代字畫，包括徐悲鴻、齊白石、張大千、李可染、黃賓虹、傅抱石、于右任、溥儒、黃君璧、陸儼少、潘天壽、任伯年、吳昌碩、吳湖帆、馮超然、吳待秋、謝稚柳、陳佩秋、程十發、關山月、黎雄才、趙少昂、林風眠、關良、賴少其、楊善深、章太炎、胡適、鬱達夫、康有為、梁啟超、啟功、趙樸初、沈尹默、沙孟海、郭沫若、林散之、李苦禪、王雪濤、唐云、豐子愷、王子武、鄭乃珖、白雪石、王西京、黃冑、何海霞、宋文治、劉文西、黃永玉、范曾、何家英、吳冠中；古代字畫包括趙孟俯、仇英、唐寅、沈周、文徵明、陳洪綬、藍瑛、石濤、八大山人、王鐸、傅山、張瑞圖、倪元璐、金農、黃慎、李鱓、鄭板橋、華巖、金農、王時敏、王鑑、王翬、王原祁、吳歷、惲壽平、鄧石如、王文治、伊秉綬、劉墉、何紹基、趙之謙、陳鴻壽、李鴻章、曾國藩、林則徐、翁同和、陸潤庠。

該公司建議藏家事先將多個角度的藏品照片，發至該公司北美徵集郵箱：[email protected]，或聯絡璟原藝術北美辦事處代表：王玥小姐；電話：1-626-773-6336，郵箱：[email protected]。一旦專家初步審定圖片後，就會與藏家預約見面，詳情請瀏覽該公司網站：www.jingyuanzj.com。