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紐約足部整形中心專業服務大量名牌鞋款供您選擇

紐約訊

紐約足部整形中心即日起歲末酬賓，所有名牌保健鞋一律特價優惠；另有高質量的靜脈曲張襪子現貨供應，有醫師處方即可領取，也可用聯合健保OTC卡購買。紐約足部整形中心專業為患者提供各種免費足部腳壓測試，專業諮詢，量身訂做外型新穎、美觀、輕便、完全符合人體工學的各式保健鞋。中心代理各式領導品牌健體鞋，款式多、存貨齊，歡迎僑胞前往參觀諮詢。

中心負責人宋英洙服務業界多年，有著豐富的經驗。她表示，足部疼痛的產生多來自於各種不同的因素，例如：穿鞋習慣、走路步調、糖尿病併發症等。人體的足部皮膚下聚集了無數的毛細血管，周圍布滿末梢神經，是對循環、代謝、神經衝動訊號等的傳輸。長時間站立、走路和負重移動，會造成腳底壓力的不均勻分佈，施力位置及身體協調部位連帶影響肩頸背部及骨盆肌群，導致肩頸痠痛、下背痛等。

鑑於靜脈曲張對患者的影響，該公司目前推出高品質的靜脈曲張襪。據中心負責人介紹，靜脈曲張襪是一種具有促進靜脈血液回流心臟功能的產品，是一種預防和緩解靜脈曲張類疾病的醫用器械。它是根據力的作用來分佈的，在腳踝部建立最高支撐壓力，順著腿部向上逐漸遞減，在小腿肚減到最大壓力值的70%-90%，在大腿處減到最大壓力值的25%-45%；壓力的這種遞減變化可使下肢靜脈血回流，有效緩解或改善下肢靜脈和靜脈瓣膜所承受的壓力，達到預防和緩解靜脈曲張的功效。

紐約足部整形中心以先進的設備為患者提供各項詳盡的檢測，依據客戶需求、足型、行走習慣等，來設計、配套訂做各種不同類型的舒適鞋、糖尿病患特製鞋、鞋墊或其他鞋材料和裝置；可以調整足部的壓力分佈及平衡身體各關節的協調，盡可能滿足客戶需求。該中心所提供的舒適整形鞋可幫助足踝部關節炎、腳部變形、大腳趾內側囊腫、腳跟痛症、斧頭趾、菌狀囊腫、類風濕性關節炎、糖尿病足病變、大腳趾外翻、小趾滑液囊炎、拇指僵直、鎚趾、爪型趾、蹠痛、內生趾甲、趾間神經瘤等患者大大減輕痛楚，讓他們保持足部健康、行走愉快。扁平足患者鞋墊可特別訂製，如保險允許，患者可以獲得免費鞋和鞋墊。

紐約足部整形中心是保險公司認可的保健鞋和醫療器材店（ABC Board Certified Facility），鞋款包括旅遊鞋、涼鞋、輕便鞋，並代理各式輪椅、拐杖等。該中心接受大部分保險，自費者優惠。營業時間：週一至週五9:30am~5:30pm、週六10am~3pm；地址：144-31 41 Ave. #L6（Parsons & 41 Ave.）；電話：718-359-3348；傳真：718-359-0388。

糖尿病 保險 檢測

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