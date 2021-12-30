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非營利組織Hunger Free NYC免費申請和續期SNAP糧食券

紐約訊

近日紐約市的饑餓狀況急劇上升，非營利組織紐約市饑餓無憂（Hunger Free NYC）正在努力幫助孩子和父母爭取聯邦營養福利，為有資格的家庭免費申請和續期SNAP糧食券。該組織鼓勵所有認為自己有資格參加SNAP糧食券的紐約人申請，請聯繫古小姐：646-540-7417，郵件：[email protected]或福利專員涂小姐646-935-3513，郵件：[email protected]

非營利組織紐約市饑餓無憂（Hunger Free NYC）是美國全國性、無黨派的直接服務與宣導組織——美國饑餓無憂組織（Hunger Free America）的子公司，以協助更多紐約人加入聯邦資助的食品援助計畫，包括補充營養援助計畫（SNAP），以前稱為糧食券計畫，以及針對婦女、嬰兒和兒童的特殊補充營養計畫（WIC），又稱奶票計劃。由於紐約市的饑餓狀況急劇上升，有38％的父母報告說他們因為4月份缺乏足夠的食物錢而少吃或少給孩子吃，現在對聯邦糧食援助計畫的需求比以往任何時候都更加迫切。

非營利組織紐約市饑餓無憂（Hunger Free NYC）提供英語、西班牙語、普通話、廣東話和俄語的家庭免費的SNAP糧食券申請。團隊為紐約市的五個行政區提供服務，有特派福利專員從開始申請、認證、續期的每個步驟均為客戶提供説明。福利專員會首先篩選客戶，瞭解他們是否有資格獲得SNAP糧食券。對於有資格獲得SNAP糧食券的客戶，專員會向他們說明如何以電子方式提交申請並提交所需文檔，並在客戶未獲得適當利益的情況下代表客戶進行辯護。由於Covid-19大流行，所有過程將用遠端網絡進行。在客戶獲得批准後，他們還協助客戶處理SNAP糧食券和WIC奶票的續期和跟進服務。

非營利組織紐約市饑餓無憂（Hunger Free NYC）首席執行官表示：「隨著Covid-19大流行，經濟負擔也許持續到接下來的幾個月和幾年，SNAP糧食券等聯邦政府資助的營養計劃將為近200萬饑餓中的紐約人提供生命保護，紐約市福利獲取團隊繼續通過將老年人、父母和兒童與食品援助聯繫起來，提供重要的服務，這不僅減少了饑餓，而且還通過增加在超市、酒窖和農貿市場的購買來刺激當地經濟。」

目前非營利組織紐約市饑餓無憂（Hunger Free NYC）已對1575戶家庭進行了SNAP糧食券資格預篩查，其中930戶家庭最終獲得了SNAP糧食券福利。得益於紐約市饑餓無憂的行動，這些SNAP糧食券家庭將獲得超過270萬美元的集體年度收益。

SNAP糧食券限制了誰有資格根據移民身份獲得福利，但與SNAP糧食券不同，所有孕婦和產後婦女以及5歲以下兒童的家庭都可能有資格獲得WIC奶票福利——無論移民身份如何。更多詳情，請參考網站：www.hungerfreeamerica.org。

糧食券 紐約市 福利

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