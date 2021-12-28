Omicron毒株太太強？白宮新年口罩升級保命KN95

佛奇近日頻繁帶N95 及KN95出場

美國政府口罩 政策自新冠爆發以來多次調整。總統首席醫療顧問白宮新冠主管佛奇 Dr. Anthony Fauci疫情 爆發初期常戴布口罩出現。自Omicron 毒株12月爆發以來，佛奇近日頻繁帶N95 及KN95出場並多次在電視採訪中強烈推薦大眾升級至醫用級過濾器口罩以防新毒株。

80高齡的佛奇在接受 CNN 採訪時強調，我們從藥店所買的典型口罩並沒有辦法有效地阻止毒株傳染。前美國聯邦食品藥物管理局（ U.S. Food and Drug Administration FDA）局長Scott Gottlieb 指出 ”口罩的品質是極其重要的。如果您能戴上 KN95或 N95，那您會更安全。”

美國產手術級呼吸過濾器N95口罩

N95是一種特別呼吸過濾器口罩，在空氣入肺前，可以過濾掉有害的顆粒物。過濾器口罩通常用於醫療機構，與寬鬆的外科口罩或布口罩不同，N95在設計上貼合緊密，在鼻子和嘴周圍形成密封閉環。哈佛大學公共衛生學院表示，由於N95極為貼附，可能不是最舒適的選擇，但在疫情特殊時期，N95是人們最好的防護選擇。疫苗 的研發及推廣永遠是滯後於病毒變異的。而N95、KN95口罩是以不變應萬變的最可靠保護。

美國產 ALG Health N955 及ACI Surgical N95 手術級過濾器口罩在疫情期間保護了數百萬美國醫護人員的身體健康。現在市面上的很多口罩都是假冒偽劣產品，有些僅過濾20-30%，遠低於防毒必須的95%。大家在購買的時候一定要選擇經過CDC測試的醫用口罩。選購最高防護口罩請訪美國醫療機構認可的 www.SeattlePPE.com。

SeattlePPE長期致力於為醫療機構提供防疫保護品，多次受到NBC，AP和Fox的新聞報導。在度過了一年多的醫用口罩嚴重短缺後，SeattlePPE近期開始為民眾提供多種通過美國疾病控制和預防中心（CDC）檢驗的最高性能N95, KN95口罩過濾器及其它防疫保護品。

白宮新冠主管佛奇戴KN95

疫苗效性差異大 醫療口罩防護穩定

Delta剛剛有放緩跡象而更強大Omicron（Covid variant B.1.1.529）的又開始蔓延。從疫苗出現前直到今天，N95和KN95口罩一直是前線醫生和護士最寶貴的防線。疫苗的有效性差異很大—取決於疫苗的品牌、 新冠 那種變體、接種的時間以及接受者的健康狀況—但優質的口罩新冠預防性能不會改變。口罩不需要為每個新變體發明、重新發明、製造或購買新品。好的口罩可以為每個人提供最穩定的保護，包括患有基礎疾病或慢性病的人，甚至免疫功能低的人。今天的N95、KN95對 Delta 和Omicron 變體有效—也將對 Sigma、Upsilon、Omega 和任何其他可能出現的變體有效。

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