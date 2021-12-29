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格力豪華KINGHOME冷暖空調可獲50%以上補貼

紐約訊
格力豪華KINGHOME冷暖空調，可獲50%以上補貼。
格力豪華KINGHOME冷暖空調，可獲50%以上補貼。

格力KINGHOME（晶弘）具有高節能及環保功能，被列為最高級別的冷暖空調之一。格力空調公司聚集了世界頂尖的科技研發人才，所生產製造的冷暖空調風力大、高效、平均節省能源45%以上。KINGHOME在格力空調原有的基礎上更新和改進，達到更完善的品質和效率，被列入美國能源局高節能環保名單。為了加快環境保護的腳步，針對紐約市的密集度，能源局和Con Edison在目前加大力度、加大補貼數額來鼓勵大家安裝高節能的冷暖空調，通過使用冷暖空調來取代油和天然氣的攝取。冬天可取暖，夏天供冷氣，既安全又乾淨，有利於環保。這樣的舉措和政策，可以讓用戶在享受舒適的同時獲得巨額的能源補貼。

格力電器以嶄新的性能、品質和售後服務，將KINGHOME作為最新的高端品牌帶入美國空調的主流市場，受到廣大群眾的好評和認可，在造型、顏色、智慧WI-FI功能上提供廣泛的產品選擇。其中的ULTRA HEAT超低溫製暖技術，在零下31華氏度的低溫環境下保證機組仍可正常運行，是北美空調市場上唯一獲得權威標準認證公司UL認證的技術。品質的把關是格力的宗旨，不同於其他品牌，格力全權負責每一個零件的製造，從細節到完成一氣呵成。

作為紐約州能源局的指定授權經銷商，北美格力商用空調紐約總代理(GREE COMMERCIAL WHOLESALE)在能源補貼項目推出後，為了保證自己的客戶能得到應有的利益，公司第一時間開始免費為客戶申請專案補貼，做到始終以客戶利益為中心、誠信經營的商業理念。在節能補貼推廣中，已有很多住家客戶得到了Con Edison的能源補貼，口碑相傳。整體操作和申請透明、清晰、簡單、高效。

北美格力商用空調紐約總代理(GREE COMMERCIAL WHOLESALE)有專業技術團隊，會根據每個客戶的實際情況安排專業技術人員，免費到現場為客戶講解相關技術問題，並提供優秀、經濟實惠的方案。如果您有任何關於空調安裝和參加能源局清潔能源補貼項目的問題，歡迎您隨時諮詢。公司地址：158-15 Union Tpke, Fresh Meadows, NY 11366，服務專線：718-969-6888、718-969-7888，公司網址：www.gree-america.com。

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