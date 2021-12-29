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華埠金物華西醫內科專科開放施打新冠疫苗加強劑

紐約訊
金物華西醫內科家庭專科有著深厚的醫學背景，提供各類內科家庭專科體檢。
金物華西醫內科家庭專科有著深厚的醫學背景，提供各類內科家庭專科體檢。

新型冠狀病毒變種(Omicron)疫情蔓延，日前引發全球高度警覺。接種注射第三劑疫苗是極為重要的，可有效幫助建立人體的免疫力。即日起，社區民眾可親臨金物華西醫內科診所，諮詢及施打新冠疫苗加強劑。無論您是否有保險，都可免費接種施打新冠疫苗加強劑。金物華西醫內科醫師(Wuhua Jing MD, MSc, PhD)診所位於曼哈頓華埠且林士果（永發大廈800室），歡迎舊雨新知親臨。

金醫師於1995年取得McGill大學醫學科學博士學位；加拿大McGill大學醫學院是世界最著名的醫學首府之一，素有加拿大哈佛大學之稱。在攻讀碩士和博士期間，金醫師榮獲多項優秀醫學獎學金，包括加拿大國家優秀醫學獎學金(Canadian Network of Center of Excellence)、世界最著名的Ludwig癌症研究中心獎學金、加拿大皇家維多利亞醫院獎學金及最佳醫學研究獎。金醫師在美國最著名的心臟學雜誌《迴圈研究》(Circulation Research)、《迴圈》(Circulation)及著名的藥理學雜誌《藥理治療學》(Journal of Pharmacology and Therapeutics)上發表了多篇論文。同時，他在美國的心臟學年會、神經內科學年會上，發表多次論文演講。金醫師於1995年進入紐約愛因斯坦醫學院附屬北岸長島猶太醫療中心，擔任內科住院醫生。在此期間，他榮獲愛因斯坦醫學院優秀醫學研究基金，並在美國最著名的神經內科學雜誌《神經內科學》(Neurology)上發表論文。

金醫師1999年擔任紐約醫療總局附屬高雲尼醫院內科主治醫師及急診室主治醫師、紐約大學附屬表維醫院、紐約下城醫院主治醫師。他在2003年榮獲紐約大學醫學院優秀醫師教學獎(Excellence in Medical Education)，並於2008年以主要研究員(Principal Investigator)的身份參與美國乙型盰炎藥物治療的臨床試驗。他的乙肝研究成果在美國2011年肝病年會上展出，發表於美國《醫學經濟學雜誌》（Journal of Medical Economics）。他現任紐約哥倫比亞醫學院長老醫院和西奈山以色列醫院的主治醫師。

金物華西醫內科醫師(Wuhua Jing MD, MSc, PhD)是醫雙博士，兼具內科專科與家庭專科，逾有30多年的從業經驗。他擁有深厚的醫學背景，積累了多年的臨床經驗。他在華人社區及專題電視上的有關醫學常識的專題講座節目，泛及內科疾病的預防、心臟病、高血壓、乙型肝炎、高血脂、骨質疏鬆、關節炎、胃潰瘍、流感和感冒、新冠病毒的認知和疫苗等。

金物華醫師內科診所創建於2002年，擁有各種最先進的設備，提供全面性內科專科服務。診所附設：全身體檢、肺功能結核皮試、心電圖、24小時心電圖、各種超聲波/X光。金物華西醫內科家庭科診所，嚴格按照美國疾病防治中心的清潔操作流程消毒工作；遵守紐約州疾病控制與預防中心的安全及衛生守則（Safety and Health Guidelines），高規格無菌消毒、高標準防疫，保障工作人員及看診者的安全。曼哈頓華埠地址：7-8 Chatham Square, Suite 800 New York, NY 10038，華埠且林士果7-8號(永發大廈800室)；電話：212-587-0678，診所接受各大醫療保險，歡迎舊雨新知親臨。

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