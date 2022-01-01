仁德醫生艾姆赫斯特醫療中心隆重開幕 深植移民社區提供綜合性優質醫療服務

仁德醫生艾姆赫斯特醫療中心隆重開幕。

位於皇后區百老匯大道82-55號的仁德醫生(Rendr)，其艾姆赫斯特醫療中心日前舉行了隆重的開幕剪彩儀式。仁德醫生首席執行官朴俊醫生、董事會主席張建威醫生、董事會成員陳海帆醫生、首席醫務官施祐鈞、首席運營官李舒及董事總經理惠華一同主持剪彩。眾多醫療專業界領袖到會致賀，場面熱鬧歡愉，與會者對該中心的選址和精心設計大表讚賞。

仁德醫生艾姆赫斯特醫療中心診所面積約5000平方英呎，目前提供內科全科和家庭科服務，各類身體檢查、疫苗接種、女性健康等醫療項目。現無論是否是仁德的病人，皆可到仁德施打新冠疫苗及加強針，預約查詢電話：(646)854-3611。

仁德醫生董事會主席、創辦醫生之一的內科醫生張建威說，他在30年前來到美國，第一個落腳點就在艾姆赫斯特。那時張建威醫生靠在診所打工來支付醫學院費用和生活費，花一兩百元與別人一起合租一處小房子，平日買菜下廚都只買最便宜的蔬菜。有一次朋友要請他在曼哈頓華埠 吃飯，因為來回路費要三塊多，他情願自己下廚，省下這筆費用。

張醫生指出，30年後，艾姆赫斯特仍是少數族裔和移民聚居的社區，相對來說較窮困落後，很多醫生都不願到這裡開設診所，區內居民要長途跋涉到華埠或法拉盛 看醫生。去年3月，當新冠疫情 在紐約爆發後，艾姆赫斯特一度成為了疫情中心，艾姆赫斯特醫院因病人過載、死亡人數飆升而被全美關注。

張建威醫生說，居住在該區的多為工薪族群體，長距離工作通勤也是常態，再加上艾姆赫斯特的醫療資源在數量和質量上都有缺乏，才使得這裡變成疫情“震中”。仁德醫生之所以選址艾姆赫斯特，正是希望彌補這一社區大型綜合性診所的欠缺。

朴俊醫生、張建威醫生共同回顧分享了成立仁德醫生的初心理念，秉持以人為本、造福社群的心態。艾姆赫斯特醫療中心分有十多個診室房間，除了內科和家庭科服務之外，還有心臟專科、耳鼻喉頭頸專科、化驗室等，都有專用房間。裝修設計時已安排好所需醫療器材，以後還會逐漸擴展，希望為當地的各族裔民眾提供高水準、一站式的醫療服務。目前在艾姆赫斯特坐診的張建威、陳海帆和沈冠宏醫生均有超過二十年的執業經驗，另有一位女性助理醫師專門服務女性健康。

仁德醫生成立於2019年，是一家以內科家庭醫生為主，兼有兒童和青少年專科、心臟專科、腸胃專科、血液/腫瘤專科、耳鼻喉頭專科和婦科的大型綜合性醫生集團，旨在向缺少醫療資源的華裔社區提供最優質、親切的社區醫療服務。目前仁德所屬的近八十位醫生，在位於曼哈頓華埠、皇后區的法拉盛和艾姆赫斯特、布魯克林的日落公園、班森賀和羊頭灣等移民社區的三十多個診所，以普通話、粵語、福州話及其他方言提供全方位的醫療服務。詳情請查詢：https://www.rendrcare.com/。

仁德醫生艾姆赫斯特醫療中心地址：82-55 Broadway, Elmhurst, NY 11373，預約查詢電話：(646)854-3611。