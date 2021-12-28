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張德海律師淺談離婚誤區

紐約訊

熱戀男女因相愛而選擇走上紅毯，婚姻中的怨偶卻因不一而足的理由選擇勞燕分飛。絢麗人生，有緣相伴；緣盡即離，無須懷憂生恨。找個律師保障自身在逝去婚姻中的權益，然後華麗轉身，去迎接一段新的開始，開啟生命中的新章節。執業於紐約地區的張德海律師針對快速離婚、婚前協議、子女監護權、家暴綠卡、登報離婚及委託費用等，常被一般人所誤解的問題，提出其專業見解，給正在尋求解決方案的僑胞作參考。

張律師表示，紐約州沒有快速離婚的服務，因此有些當事人為了快點離婚，就急忙找到廣告上所謂的快速離婚進行付費辦理，誤以為可以很快拿到外州（如拉斯維加斯）核發的離婚書；但是美國移民局有時拒絕承認這樣的離婚書，因為當事人從未在該州居住過，導致離婚無效，後來的結婚也無效，結果是離婚結婚幾年後還要重來一次，勞命傷財、白忙一場。

婚前或因礙於面子，怕對方對自己有看法，或不想影響熱戀的氣氛，或雙方的父母覺得彆扭，情侶們往往不會簽署婚前協議。等到離婚時，面對財產分配的問題，雙方各不相讓，法庭上經常是一方誓死捍衛，另一方志在必奪。如果當初簽署婚前協議，基本上就可以避免很多財產的糾紛。張律師強調，婚前協議的目的不是為了去傷害對方的經濟利益，只是為了保護雙方各自的合法權利。讓各自的婚前財產，不管結婚以後是否增值，都能依然保留在各自名下。

許多婦女往往因為自己是家庭主婦，沒有收入，就誤以為自己不符合爭奪小孩監護權的條件。實際上，子女監護權跟當事人有無工作、是父親還是母親、收入多寡等，沒有必然關係。家庭婦女拿到監護權的大有人在，而父親拿到監護權的也比比皆是。

美國公民跟外國人登記結婚後，如果美國公民的一方動輒打人、毆打外國配偶，或經常恐嚇威脅不給對方申請綠卡，這樣的行為都屬於精神傷害。受到精神傷害的外國配偶在離婚之後，如證據充分，可提出家暴綠卡的申請，此時證據的收集尤其重要，諸如受傷照片、病歷、員警報告、短信來往、電子郵件等。

登報離婚可因配偶離家出走、杳無音訊、當事人在通過各種方式找不到配偶的下落時，向法庭提出申請，通過登報通知來提出離婚。

離婚案子的律師費用支付與意外傷害不同，當事人與律師簽聘請合同時，律師不可以根據最後法庭判決的多少跟當事人分成，抽取一定的比例，這是離婚案子跟意外傷害案不一樣的地方。有爭議的離婚，通常是簽約後按小時付費，當事人定期收到帳單。

張德海律師加入聯邦上訴法院1、2、3、4、5、6、7、9、10、11巡迴法庭和移民上訴委員會，在處理移民、刑事、婚姻、及聯邦上訴案子方面有近20年經驗。律師樓地址：飛越皇后大樓九樓G室(136-20 38th Avenue, Suite 9G, Flushing, NY 11354)，電話：718-463-1111，網址：www.dehailaw.com。

移民局 綠卡 家暴

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