《關愛法案》提供失業救濟金

美國《2021拯救計劃法案》（ARPA）延長了原本將於2021年3月13日到期的《關愛法案》關於失業金 的條款。該立法規定，納稅人獲得的失業救濟金不包括在聯邦納稅範圍內。

大流行性失業援助是《關愛法案》的一部分，為沒有資格領取失業救濟金的自雇職業納稅人和小型企業經濟工作者提供失業救濟金；這一法案延長至2021年9月6日。

在2020年的納稅季，符合條件的納稅人在2020年的聯邦申報表中可以從其收入中扣除高達10,200美元的失業救濟金。但到直到目前為止，沒有任何法律規定在2021稅季報稅 會有這樣的免除。

在2020納稅年度，根據ARPA：以單身身份申報的納稅人，可以在2020年的聯邦申報時，從收入中扣除高達10,200美元的失業救濟金；婚姻共同申報的納稅人，可以為每一配偶免除高達10,200美元的失業救濟金；夫妻共同可免除20,400美元。這種免除僅限於AGI收入低於150,000美元的納稅人，150,000美元收入是指調整後總收入，而不僅是表格1040第1行中的工資收入。

另外，2020納稅年度申報到期日的延長，不適用於預估稅納稅時間。2021的預估稅的到期時間如下：

•2021年4月15日第一季度預付款到期日

•2021年6月15日第二季度預付款到期日

•2021年9月15日第三季度預付款到期日

•2022年1月18日第四季度預付款到期日

在2020年之前，與教師相關的工作人員和助手，只可以扣除他們在課堂上使用的物品所產生的未報銷費用。

在2020年3月12日（包括2021納稅年度）之後支付或發生的費用包括新類別的費用：除給教育 工作者的學校用品外，現在還包括購買個人防護設備（PPE）、消毒劑和其他用於預防或傳播COVID-19的用品費用。請注意，這還需滿足所有其他資格要求，例如教育工作者在學校，一學年必須至少工作900小時。這意味著，即使購買了用於線上教學的用品，在家中參與虛擬教學的教師也沒有資格享受教育者費用扣除。

納稅人應保存收據和/或其他記錄，以證實費用。在稅務諮詢中，一定要詢問所有教師，如果他們在學校為2021或全部的課堂教學。

以上資料由聯合報稅提供，詳情請電：718-461-0778，地址：39-20 Main Street Ste 2F Flushing, NY 11354，短信：646-694-8272，電郵：[email protected]。