法拉盛節日樹第21年照亮社區

矗立在法拉盛圖書館前的「節日樹」今年第21度亮燈，照亮法拉盛社區。

2021年法拉盛 30呎高的節日樹已在日前矗立亮燈。這個在20年前911恐襲之後首次放置在法拉盛市中心路口的「節日樹」，照亮了節慶期間夜行者的前路，驅散了黑夜的孤寂，也象徵著社區內移民的堅忍意志。

20年前，這個儀式活動初起即獲得華祺投資殷人琪、美加學校林老師、余純真會計師三位的熱心支持，與活動催生者傅鶴鳴一起努力持續了20年。幾年前，再獲富頓集團、紐約第一銀行、台北酒莊加入支持。今年，城市保健及胡安電影 五彩繽紛也首次加入，共襄盛舉。

每年的點燈儀式都在感恩節前兩天的周二晚間舉行，今年由電影「五彩繽紛」導演胡安擔任點燈嘉賓、吳蘇雄老師演出魔術、劉芳老師學生歌詠、法蘭西路易高中鼓樂隊表演。贊助者和來賓市警109分局局長及七社區委員會主席一起，將個人名牌及彩球掛上樹梢，完成了法拉盛圖書館前的點燈儀式。

節日樹點燈展示時期將從感恩節、猶太 光明節、聖誕節、新年等節日一路持續到中國農曆年，所以橫幅左側畫有火雞，右側畫有中國鞭炮，橫幅上方則是光明燈和節日樹。

猶太人19世紀末(約1880年)與華人同時期移民到了紐約，經過了一、二次大戰，從德國及東歐和俄國來到紐約都會區有近兩百萬人，參與了各大金融、跨國公司、娛樂、媒體行業。光明節是為了紀念兩千年前，猶太人抗拒侵略、解危之後，燭燈竟在微油的情況下亮了數夜，為感謝神蹟，每年此日由中間主燈，逐日點亮左右共8燈。為追念先民，我們華人也放上了皇后區最大的光明燈。

兩年的疫情，法拉盛的居民就像節日樹和其上的美國國旗一樣，依然屹立且長青，因此從去年起，主辦單位在HAPPY HOLIDAYS前加了HOPE及LOVE兩詞。