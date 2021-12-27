加拿大FARMAROOT西洋參登陸美國

冬季是一年中進補的好時節，民間也素有「三九補一冬， 來年無病痛」的說法。參類一直都是人們進補的好選擇，人參與西洋參（又稱花旗參）都具有抗疲勞、增強免疫力 的作用。人參味甘、微苦、性溫，而西洋參具有補氣養陰、清火生津的功效，是治療氣陰不足而火盛者之佳品，一般不易導致上火、血壓升高等問題。

據估計，市面在售的西洋參（花旗參）品牌超過數百個，品質良莠不齊。實際上，當前美國市場上流通的西洋參（花旗參），基本都是人工種植的西洋參（花旗參），主要出產於美國威斯康辛州、加拿大 安大略省和中國東北這三個地區。這三個地方的自然環境、土壤和氣候不盡相同，所以種出來的參品質也有優劣區別。總體而言，在品質、成分和口感上，中國東北產西洋參（花旗參）的功效和實際藥效等方面，均要遜於美國產和加拿大產的西洋參（花旗參）。目前美國市場上的西洋參（花旗參），特別是散裝的，約有90%來自中國東北。

那麼，如何才能買到優質而實惠的西洋參（花旗參）呢？擁有北美最大西洋參自產農場的品牌DAN's FARMAROOT，羅列自身幾大特點：

●得天獨厚，純正產地

全球三大西洋參產地：美國、加拿大、中國。加拿大因其得天獨厚的氣候優勢和豐厚肥沃的土壤品質，是全球最大的西洋參（花旗參）產地。自18世紀起，加拿大的安大略省就開始向世界出口高品質西洋參（花旗參）產品，世界超過80%的高品質西洋參（花旗參）都產自於此。

●最大自產農場，悉心培育

西洋參（花旗參）的生長過程對土壤、光照、雨水等都有嚴苛的要求，DAN's FARMAROOT的農場位於安大略省錫姆科的維多利亞小鎮， 農場總共占地超過10,000英畝，是北美最大的西洋參（花旗參）種植農場。

農場地理位置優越，非常適宜西洋參（花旗參）生長。經歷過嚴冬的西洋參（花旗參）擁有更強壯的生長與適應能力，孕育出豐富的人參皂苷、揮發油、蛋白質、氨基酸等核心營養成分。

DAN's FARMAROOT從事西洋參（花旗參）種植已超過25年，擁有豐富的種植經驗。所有產品源自行業認證的自有家族農場，經過悉心培育，無硫熏、無添加，保證其純正天然的品質。

●官方機構認證，3A級品質

安大略省人參種植者協會(OGGA)是行業內的權威機構，只有符合最高品質標準的品牌才可成為該協會成員。DAN's FARMAROOT所有產品均為官方認證的AAA級高品質西洋參（花旗參），以高於行業平均水準的西洋參（花旗參）品質成為認證成員之一。

品牌推崇「將最原生、健康的品質送達給消費者」，所以對生產流程嚴苛要求、層層把關。產品種植、包裝、運輸，全程均由專業團隊把控，以保證最高品質。

●產品多樣，滿足各類需求

西洋參（花旗參）一般有4-5年種植期，參齡較長，因為西洋參的有效成分和年限成正比，參齡越長營養成分越高。優質的西洋參（花旗參）參體飽滿、參肉結實、參香濃鬱。

DAN's FARMAROOT西洋參（花旗參）均為4年和5年，分別有1磅和0.5磅的包裝，以滿足各種用量需求。此外在包裝工藝上，通過對包裝材料、封口工藝的考究，採用鎖鮮包裝以保證在正常溫度下擁有更長的保存期限。

為簡化使用，尤其針對少烹飪族群、健身 人士、年輕群體等的需求，DAN's FARMAROOT推出了同等品質和人參皂苷含量的西洋參（花旗參）粉，其易溶性粉狀質地便於添加到如牛奶、果昔等液體飲品中服用，亦可用於烘焙甜品，更添有生活妙趣。

此外，DAN's FARMAROOT正在與加拿大最大保健品製造廠之一的NutraLab合作，擴展更多種類的西洋參（花旗參）產品，例如濃縮膠囊、口服液等，滿足不同年齡、不同膳食習慣的消費者需求。

●7大益處，養健康體魄

中醫認為西洋參（花旗參）性寒，具有補氣養陰、養胃生津之功能，烹飪、泡茶、入藥皆為佳選。

西洋參（花旗參）含有高濃度的人參皂苷，有利於增強免疫力、強健心腦血管等，同時還具有以下七大益處，讓你「熬最長的夜，養最健康的生」。

西洋參（花旗參）7大益處：

1. 提升血液、迴圈活力，促進紅血球生長；

2. 保護心血管系統，強化心肌能力；

3. 有效提高身體免疫力，補氣養血、幫助增強體魄；

4. 滋陰補腎、健脾養胃、清火生津；

5. 降低血糖、調節胰島素分泌，對治療糖尿病有一定輔助作用；

6. 有助於靜心凝神、增強記憶力、緩解疲勞等；

7. 加快新陳代謝，促進身體排毒。

●西洋參（花旗參）藥膳，營養又美味

1. 西洋參（花旗參）燉雞

將老母雞去毛及內臟後洗淨，把約50克西洋參（花旗參）放入雞腔內，加水至淹沒雞頂部，不加鹽；大火燒開後小火慢燉至雞肉熟爛，湯剩七成即可。

2. 西洋參（花旗參）燉桂圓紅棗羹

桂圓肉、紅棗、西洋參（花旗參）放進燉鍋中，加一塊冰糖隔水燉2-3小時，盛入碗中加入洗淨的枸杞即可。

DAN's FARMAROOT現已和愛新鮮集團達成了獨家代理協定，FARMAROOT的西洋參（花旗參）已經上架愛新鮮集團旗下的各大超市，歡迎各位顧客前往選購，也歡迎各大超市、藥房大宗採購；可聯繫龍勝行訂貨熱線：718-628-6200。