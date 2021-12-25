香港首個跨維港藝術盛會迎2022 維港兩岸呈獻藝術匯演歡度新年

香港將會上演一場精彩絕倫的大型藝術匯演迎接2022，包括燈火燦爛的維多利亞港、M+幕牆的倒數時鐘、香港旗艦樂團——香港管弦樂團的激昂演奏等。

今年除夕，香港 旅遊發展局(旅發局)將於香港維多利亞港，上演一場新穎破格的跨年倒數活動，將世界舞台的鎂光燈聚焦到香港豐富、多元化的藝術之上。

維港兩岸璀燦的燈火在新開幕的M+映照下，將顯得分外耀眼動人。這座視覺文化博物館 座落於西九文化區，其高達65.8米的LED幕牆將於除夕化身為一幅峨然矗立的巨型倒數屏幕，並在當天傍晚起放映一段譜寫香港故事的影片。該影片由香港本地數碼藝術家團隊精心創作，猶如他們寫給香港的家書，將這座城市的著名地標、各具特色的大城小區、精彩多姿的藝術文化等一一活現眼前。

當2021年邁入最後一分鐘，M+幕牆驟然變成倒數時鐘，同時帶領觀眾遊走香港豐富的景觀之中。元旦零時零分一刻，畫面隨即顯示數字「2022」及新年祝賀字句，向世界獻上新歲祝福。

與此同時，於西九文化區舉行的戶外跨年倒數演唱會，由香港的旗艦樂團——香港管弦樂團(港樂)領銜演出，為維港兩岸閃爍生輝的燈光藝術匯演添上動人色彩。2019年榮獲《留聲機》雜誌「年度管弦樂團大獎」的港樂，將會演奏華麗而振奮激昂的樂章，為2021年畫上完美句號，並與世界各地的觀眾一同分享香港迎接新一年的重要時刻。

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