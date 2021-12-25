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夏迎秋西醫內科關心僑胞保暖與防疫兼顧 避免感染

紐約訊

位於法拉盛鬧區、法拉盛廣場大樓內的夏迎秋西醫內科，醫療設備先進、環境優雅，以熱情的服務態度、精湛的醫術，贏得患者的肯定與讚賞。疫後恢復看診後，診所實施多項防疫規則，確保醫護人員及患者間的安全，避免相互感染。該診所接受各種主要保險，無保險患者優惠收費，提供多種語言服務，歡迎前往或致電查詢。

夏醫師提醒僑胞，季節交替時節、氣溫變化大，稍微不小心便患流感，尤其是高危險群的老人或幼兒，一旦感染就易引發併發症。目前Covid-19變種病毒仍持續擴大，每天確診人數仍居高不下，保暖與防疫同等重要，要盡可能避免出入人多的場所，做好防備措施，避免感染。

疫後恢復看診醫護人員於預約時，也會詢問有無發燒、外出旅遊史，初步確認病因概況。該診所也建議盡量只要患者本人來就好，切勿攜家帶眷，增加染疫風險。該診所提供乾洗手液消毒，也在櫃台處架設透明隔離板，避免患者與工作人員溝通時的近距離接觸。該診所的醫護人員一律戴兩層口罩、護目鏡、防護罩，同時也會穿上防護衣等配備，保護自己也保護患者。每位患者看診後至下一位患者進入前，診室及看診器械都需經過嚴格消毒，確保做到醫病之間的安全保護。

夏醫師學歷高、背景完善，從業多年累積了豐富經驗。夏醫師視病如親，病患對病情有任何的疑問或治療上的種種問題，夏醫師總能為病患進行詳細的分析解說，使病患瞭解放心，多年來的細心態度贏得病患的信任，無論診所設在哪裡，總有一批經過她細心醫治的老病患緊緊地跟隨著她。

夏迎秋醫師是西醫內科、醫學科學雙博士，擁有美國內科專科特考文憑。夏醫師在北京大學醫學部取得醫學博士學位後來美深造，後在紐約愛因斯坦醫學院獲得科學博士學位。在NORTHWELL系統內科住院醫畢業後，任HOFSTRA/NORTHWELL醫學院臨床醫學副教授，也是NORTHWELL系統長島猶太醫院、長島北岸醫院的主治醫師。

該診所服務項目包括：年度全身健康檢查、入學就業體檢、各種疫苗注射、急診、心電圖、肺功能測試、過敏針、過敏皮試、大小便檢驗。主治：高血壓、糖尿病、高血脂、心臟病、甲狀腺、前列腺、急慢性支氣管炎、哮喘、感冒、發燒、胃腸炎、尿路感染、皮疹、關節炎、肝炎、花粉過敏、貧血、頭暈、頭痛。

法拉盛診所地址：3808 Union Street., #7C, Flushing, NY 11354，法拉盛友聯街法拉盛廣場大樓7樓C室（全新裝潢，全新醫療檢測儀器），電話：718-866-2828、718-475-9606，傳真：718-475-9607。長島診所地址：266 Jericho Turnpike, Mineola, NJ 11501（近新飛龍超市），電話：516-294-8889。開診時間：週一、二、四、六，早9點到晚5點；週三早9點到晚7點。

法拉盛 長島 過敏

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