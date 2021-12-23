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曼哈頓$80超值Omakase日本料理

紐約訊

GOSUKE日本料理店最近在曼哈頓中城梅西(Macy’s)百貨附近開幕，由有35年經驗的日本壽司師傅Isami Nagai（永井勇巳）主理，推出每位特價$80的Omakase超值廚師套餐，味道正宗，客人吃得過癮。

永井先生在紐約做壽司師傅及經營日本餐館超過35年，累積了非常豐富的經驗。他幾年前曾在布碌崙落日公園附近的Japan Village經營壽司吧，頗受歡迎，有不少華人食客喜歡他做的日餐。最近他在曼哈頓中城西35街的日本連鎖酒店Henn na Hotel New York內再次開業，餐館名字叫GOSUKE，繼續經營他喜愛的日本料理。

他瞭解華人食客的喜好，做的壽司不須醬油就很夠味。GOSUKE的食材都來自日本，包括星鰻、北海道扇貝、海膽、日本鯛魚、琥珀魚等，都是新鮮進的貨，根據時令而變化。幽默的他平時與客人有很好的互動，用餐場面一定不會冷清，給客人帶來非常有趣且愉快的用餐體驗。

永井先生非常希望能再次受到華人食客的喜歡，也希望介紹更多的日本料理給大家，期待新舊客人們的再度光臨。

Omakase是日本料理中的高級餐，由主廚決定用餐的菜單，用餐的客人一般坐在壽司檯邊，師傅就在客人面前制作，在日本和香港十分流行。Omakase的菜單大多以刺身等較珍貴的食材為主，加上由廚師精心挑選及料理食材和菜色，亦會包含壽司、熟食等各種日式料理，可以充分顯現廚師的手藝，是很多老饕心目中日式料理的最高境界，深受日餐愛好者歡迎。Omakase的平均價格較高，在曼哈頓Omakase的價格一般會在$125-$300之間，有些甚至高達$500/位。由於永井先生本人就是餐館老闆兼廚師，一切由他本人親自操辦，他決定推出僅$80/位的Omakase超值特價。

永井先生會根據預算和當下最時令的食材，為客人定制出特別的菜色，這些料理可以吃出他的功底和創意。他會根據季節選擇海鮮、蔬菜等時令食材來準備Omakase的菜式。Omakase這個詞本身的意思——直譯過來就是說：「把它留給廚師決定」。

GOSUKE日本餐館同時供應常規的日本料理，有午餐和晚餐，豐儉由人。餐館地址：235 West 35th St., NY(曼哈頓西35街235號，7與8大道之間)，電話：646-861-1741，網站：www.gosukerestaurant.com；營業時間：星期二至日，午餐：12PM-2:30PM，晚餐：5:00PM-9:00PM。

請觀看GOSUKE日本料理Omakase介紹視頻：https://youtu.be/PzPVU2NKxrc

日本 曼哈頓 華人 梅西 布碌崙

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