選擇特殊的身份保護個人識別號碼為納稅人帶來更多的安全

美國國稅局 致力於提高安全性，提醒納稅人現在可以通過加入國稅局的身份保護個人識別號碼(IP PIN) 計劃，從1月開始獲得更多保護。

任何可以驗證身份的人都可以選擇加入IP PIN計劃來保護自己免受與稅務相關的身份盜用，現在有超過510萬納稅人參與了IP PIN計劃。美國國稅局最近對該計劃進行了更改，以使更多納稅人更容易加入。拿到IP PIN的最快和最簡單的方法是使用獲取IP PIN工具。

國稅局系統的主要功能之一涉及IP PIN，這是分配給符合條件的納稅人的六位數號碼，以幫助防止他們的社會安全號碼或個人納稅人識別號碼，被濫用於欺詐性的聯邦所得稅申報。

IP PIN只有納稅人和國稅局知道。IP PIN計劃最初是為稅務相關的身份盜用受害者設計的，於2021年擴展到包括全國范圍內的任何納稅人。納稅人們希望使用IP PIN 向國稅局提交納稅申報表時獲得更多的保護和安全。

IP PIN可幫助國稅局驗證納稅人的身份並接受他們的聯邦所得稅申報表，申報表可以通過電子方式或者紙質方式提交。IRS .gov/ippin上的在線獲取IP PIN工具會立即顯示納稅人的IP PIN，在隨後的每一年，任何加入計劃的納稅人都將使用該工具獲得一個新號碼。

國稅局敦促之前在身份認證過程中被拒絕的任何IP PIN申請人在2022年再次申請。認證過程得到了細化和改進，現在讓許多過去被篩選的納稅人有更好的機會通過認證過程。