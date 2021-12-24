樂思眼鏡第六家分店已於日前隆重開張 專營日式手工打造眼鏡

樂思眼鏡總裁馬捷明(右)說，法拉盛分店位居緬街與37大道街口，全面開架陳列、一覽無遺，鼓勵顧客自由任選試戴。

創業十二年的華商眼鏡公司——樂思眼鏡(LUXEYE OPTICAL)，為了更好地服務僑胞，已於12月初進軍法拉盛緬街鬧區。該公司針對華人的喜好與亞裔 臉型五官，專門進口日系手工系列，做工嚴謹細緻、造型簡約流暢，戴起來輕盈舒適、充滿新穎時尚 感。

樂思除代理市面上常見的時尚品牌眼鏡外，特別針對亞裔臉頰骨架與喜好，進口日本潮牌鏡框，計有Yellow plus、Eyevan、H-fusion、Native Sons、Kaneko、Bathing Ape、Boston Club以及Black Fin。這些名牌鏡框貴精不貴多，純手工打造、手感細膩，而樂思配用的鏡片，均為最高等級的德國蔡斯高科技產品，風行全球近兩百年；其所生產的高端顯微鏡與攝影鏡頭等，更為普世愛用與稱道。

2021年底，樂思宣布Eyevan新品登陸，以50年代威靈頓框為造型靈感，典雅大方、透出濃厚文學氣息；其鏡緣有太陽鉑金矩形金屬飾板裝飾，賦予鏡框個性美與存在感。另一名牌H-fusion，由日人深澤直人創辦，設計回歸簡單本質、線條俐落、成就不凡的純粹質感。至於Native Sons的鏡框，由主持人Tommy O'Gara所親手原創繪製，挾帶仿古裝飾的經典元素、立體設計，符合現代人對稀缺罕見品質的追求。

該公司總裁之一的馬捷明(Jenny Ma)年輕幹練、斯文知性、緊抓潮流脈動，是該公司眼鏡品牌的最佳代言人。她分析，雖然現在是網購時代，而雷射手術矯正視力早已蔚為風尚，更有不少人靠隱型眼鏡矯正視力，但是民眾對實體眼鏡(鏡框)店的需求並不會因為上述原因而減損甚至消失，理由是：

(一)眼睛是高度敏感器官，需要細心呵護，不容絲毫大意閃失。人們配戴眼鏡時，需要專才精準檢測及給出專業意見，藉以找到最合用的眼鏡。

(二)當下是網路時代，人手一機，人們長時間緊盯手機小螢幕，對視力耗損很大，度數增加快速，此時更需要像樂思眼鏡這樣的專業團隊，幫助找到合適的眼鏡來有效矯正視力。

(三)精品文化盛行，人們需要配戴時尚眼鏡來烘托時裝、添加迷人風采。

馬總裁更進一步指出，眼睛是靈魂之窗，其重要性不言可喻。而臉蛋是人的門面，五官中又以眼部為視覺焦點，如能配戴合宜的太陽與光學眼鏡，不但能凸顯個人身價氣度，更能為整體外觀加分。這個道理就好比美麗的畫作，還要鑲嵌在合襯的畫框裡，才能烘托提升畫作的價值。樂思眼鏡的持照驗光師與配鏡師訓練有素、服務到位，能竭盡所能為顧客找到最為實用優質的眼鏡。

講到公司取名「樂思」，馬捷明總裁解釋，「樂思」寓意「慎思明辨，樂在其中」，鼓勵大家做個「勤於反思，樂觀進取」的地球人。樂思眼鏡受理各大保險，亦歡迎上網選購，網址：luxeyeopital.com，同時在全市有六家實體店可驗光配鏡：

皇后區：2021年12月初最新開在36-60 Main St, Flushing, NY 11354，電話：718-799-0313，電郵：[email protected]；2020開在251-21 Northern Blvd, Little Neck, NY 11362，電話：718-780-0050，電郵：[email protected]。

布碌崙：2009首先開在171 Bedford Ave, Brooklyn, NY 11211，電話：718-599-7799，電郵：[email protected]；2011再開SHINE OPTIQUE，291 Bedford Ave, Brooklyn, NY 11211，電話：718-218-8866，電郵：[email protected]。

曼哈頓：2014開在147 3rd Ave, Manhattan, NY 10003，電話：212-505-7600，電郵：[email protected]；2016開華埠 店，即72 Mott St, Manhattan, NY 10013，電話：718-267-8888，電郵：[email protected]。