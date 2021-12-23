Costco唯一花旗參品牌太子牌威州花旗參貨量充足、質量保證

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年節將近，又到了送禮的季節，慎選新年伴手禮是很重要的學問。雖然多數人都已接種疫苗，但變種病毒與潛在風險仍然看不見盡頭，「免疫力 」早已在網路關鍵字排行中名列前茅；養生保健風潮不再僅限於特定年齡，送禮送健康是再重要不過的了。

在這物流緊繃、人工短缺、產量減少的時刻，全美花旗參銷量冠軍的領導品牌——太子牌，自威斯康辛州採購了大量威州參農官方認證的花旗參，成為威州花旗參採購量最大的品牌。太子牌承諾，在這全美華人 的重要時節，同時也是花旗參需求量極大的季節，太子牌將全力維持市場的足額供應，使貨源充足穩定，讓想要送禮表達思念與關懷給長輩、親友的市民們，都能夠買到想要的花旗參款式，傳遞養生健康和免疫力，沒什麼比身體健康更珍貴了。

Costco (好市多)銷售越來越多大家熟悉的華人品牌，作為健康與養生產品業界翹楚的太子牌，多年來均被選定為Costco指定的唯一花旗參品牌，帶動了Costco威州花旗參搶購熱潮。美國太子行總裁楊應瑞表示，這與太子牌對質量近乎苛求的把關以及堅持對消費者的承諾等因素密不可分。

因應送禮時節，在許多Costco指定門市，太子牌花旗參片、花旗參茶都有大特價，性價比超高，體面又大方；沒有Costco會員的朋友們也能夠從Costco.com網站上買到太子牌花旗參產品。Costco花旗參旋風席捲Facebook各大討論版，有大量粉絲點讚、關注和分享太子牌花旗參的促銷訊息及烹調方法，更有WeChat華人平臺高分貝推撥太子牌大促的消息。

花旗參的學名為Panax Quinquefolius，其最重要的有效成分之一是人參多醣，有調整身體狀況與平衡等作用，可促進合成血清蛋白及骨髓蛋白，進而強化免疫力、降低疲勞；另一個更廣為人知的有效活性成分就是人參皂甙(Ginsenosides)，是一種極複雜的化合物，能提升細胞活性、改善血液循環、強化中樞神經系統、減少體內自由基含量、抑制身體組織炎症。

太子牌堅持只選用品質最好且最地道的威斯康辛州花旗參。所有太子牌花旗參均經過美國威州官方組織花旗參農業總會(GBW)的官方認證，保證100%美國威斯康辛州種植，絕無摻雜。威州農業總會更授權美國太子牌可在包裝上使用其老鷹商標，此商標即為威州參生產履歷的最佳認證。

所有太子牌花旗參產品都經過協力廠商實驗室檢核，通過美國農業部USDA嚴格衛生檢驗鑑定的食安標準及符合FDA最高安全標準，生產包裝等過程亦完全符合cGMP(優良製造規範)標準。太子牌從種植、生產到包裝都嚴格把關，追求對品質高規格的要求。想瞭解更多關於太子牌花旗參茶包、參片於Costco各門店的資訊，可以掃描二維碼或致電美國太子行：800-732-2328，還可瀏覽太子行臉書Facebook粉絲專頁：princeofpeaceus。