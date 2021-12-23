我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新婚8個月 最年輕國會議員克勞索恩與網紅妻離婚

共同社：日美制定共同作戰計畫 應對台灣緊急狀況

Costco唯一花旗參品牌太子牌威州花旗參貨量充足、質量保證

紐約訊
查詢Costco門店有售太子牌花旗參產品，可掃描二維碼。
查詢Costco門店有售太子牌花旗參產品，可掃描二維碼。

年節將近，又到了送禮的季節，慎選新年伴手禮是很重要的學問。雖然多數人都已接種疫苗，但變種病毒與潛在風險仍然看不見盡頭，「免疫力」早已在網路關鍵字排行中名列前茅；養生保健風潮不再僅限於特定年齡，送禮送健康是再重要不過的了。

在這物流緊繃、人工短缺、產量減少的時刻，全美花旗參銷量冠軍的領導品牌——太子牌，自威斯康辛州採購了大量威州參農官方認證的花旗參，成為威州花旗參採購量最大的品牌。太子牌承諾，在這全美華人的重要時節，同時也是花旗參需求量極大的季節，太子牌將全力維持市場的足額供應，使貨源充足穩定，讓想要送禮表達思念與關懷給長輩、親友的市民們，都能夠買到想要的花旗參款式，傳遞養生健康和免疫力，沒什麼比身體健康更珍貴了。

Costco(好市多)銷售越來越多大家熟悉的華人品牌，作為健康與養生產品業界翹楚的太子牌，多年來均被選定為Costco指定的唯一花旗參品牌，帶動了Costco威州花旗參搶購熱潮。美國太子行總裁楊應瑞表示，這與太子牌對質量近乎苛求的把關以及堅持對消費者的承諾等因素密不可分。

因應送禮時節，在許多Costco指定門市，太子牌花旗參片、花旗參茶都有大特價，性價比超高，體面又大方；沒有Costco會員的朋友們也能夠從Costco.com網站上買到太子牌花旗參產品。Costco花旗參旋風席捲Facebook各大討論版，有大量粉絲點讚、關注和分享太子牌花旗參的促銷訊息及烹調方法，更有WeChat華人平臺高分貝推撥太子牌大促的消息。

花旗參的學名為Panax Quinquefolius，其最重要的有效成分之一是人參多醣，有調整身體狀況與平衡等作用，可促進合成血清蛋白及骨髓蛋白，進而強化免疫力、降低疲勞；另一個更廣為人知的有效活性成分就是人參皂甙(Ginsenosides)，是一種極複雜的化合物，能提升細胞活性、改善血液循環、強化中樞神經系統、減少體內自由基含量、抑制身體組織炎症。

太子牌堅持只選用品質最好且最地道的威斯康辛州花旗參。所有太子牌花旗參均經過美國威州官方組織花旗參農業總會(GBW)的官方認證，保證100%美國威斯康辛州種植，絕無摻雜。威州農業總會更授權美國太子牌可在包裝上使用其老鷹商標，此商標即為威州參生產履歷的最佳認證。

所有太子牌花旗參產品都經過協力廠商實驗室檢核，通過美國農業部USDA嚴格衛生檢驗鑑定的食安標準及符合FDA最高安全標準，生產包裝等過程亦完全符合cGMP(優良製造規範)標準。太子牌從種植、生產到包裝都嚴格把關，追求對品質高規格的要求。想瞭解更多關於太子牌花旗參茶包、參片於Costco各門店的資訊，可以掃描二維碼或致電美國太子行：800-732-2328，還可瀏覽太子行臉書Facebook粉絲專頁：princeofpeaceus。

現時Costco指定門店均可見太子牌威州花旗參大促，FB上亦有廣大回響。
現時Costco指定門店均可見太子牌威州花旗參大促，FB上亦有廣大回響。

Costco 華人 免疫力

上一則

華埠連續發生入室盜竊案 超過7萬元財物被偷

下一則

紐文中心慶30周年 線上播映紀念影片

延伸閱讀

新聞周刊：美國陸軍研發成功超級疫苗能抗所有變種病毒

新聞周刊：美國陸軍研發成功超級疫苗能抗所有變種病毒
太子牌 Costco唯一銷售的威州花旗參品牌

太子牌 Costco唯一銷售的威州花旗參品牌
中國第二家Costco蘇州開業 出動無人機救護車

中國第二家Costco蘇州開業 出動無人機救護車
中國第二家Costco在蘇州開業擠爆 無人機救護車出動

中國第二家Costco在蘇州開業擠爆 無人機救護車出動
Omicron現蹤加州 灣區至少5人赴威州婚宴確診

Omicron現蹤加州 灣區至少5人赴威州婚宴確診

熱門新聞

孔廈七旬空巢華裔耆老跳樓亡，死前抑鬱嚴重。(記者張晨/攝影)

走不出喪夫痛 曼哈頓七旬空巢華婦 疑抑鬱跳樓亡

2021-12-15 14:23
即日起至年底，在紐約市府運營接種點及和諧社區醫療大聯盟(SOMOS)診所打補強針的市民，可獲得100元獎勵。(美聯社)

紐約市即日起至年底 打補強針送100元

2021-12-21 13:42
Omicron變種病毒侵入紐約，促使更多成人和兒童積極接種疫苗，在皇后區貝賽的KCS社區中心疫苗站，等候打疫苗的民眾大排長龍。(記者曹健╱攝影)

紐約市確診率三天翻倍 增長速度「從所未見」市府籲兒童快接種

2021-12-16 19:51
一名休班市警巡官在皇后區夜店外遭劫，同搶匪槍戰後受重傷。（取自PIX11視頻截圖）

紐約市警戴珠寶遭劫釀槍戰 刧匪一死警重傷

2021-12-16 12:44
全市十個郵遞區號的七天平均陽性率超過10%，曼哈頓已成為紐約市的疫情中心；圖為曼哈頓居民在排隊等待病毒檢測。(路透)

紐約10郵遞區號陽性逾10% 曼哈頓成新熱區

2021-12-20 09:35
瑪麗皇后二號日前行經紐約市時對乘客進行檢測，共有十人確診。(取自英國皇后郵輪船隊臉書)

豪華郵輪「瑪麗皇后2號」爆疫情 10確診旅客在紐約下船隔離

2021-12-21 15:11

超人氣

更多 >
影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職

影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職
女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說
隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪

隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪
西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？
一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗

一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗