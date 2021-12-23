我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新婚8個月 最年輕國會議員克勞索恩與網紅妻離婚

共同社：日美制定共同作戰計畫 應對台灣緊急狀況

姜文灝律師曼哈頓新址專精家庭法商業訴訟

紐約訊
姜文灝律師多年來秉持專業誠摯的服務態度，辦案親力親為，是頗受社區肯定的優秀律師。
姜文灝律師多年來秉持專業誠摯的服務態度，辦案親力親為，是頗受社區肯定的優秀律師。

姜文灝律師樓(KENNETH W. JIANG, ESQ.)有超過30年的法庭訴訟經驗，辦案親力親為，並擁有紐約州新澤西州律師執照，是具有法學博士學位的律師。姜律師精辦各類兒童監護權、離婚糾紛、夫妻間贍養責任費、撫養義務、財產分割等問題，並受理有爭議出庭抗辯案件。

姜律師指，離婚有分無爭議離婚(又稱協議離婚)或有爭議離婚。委託律師運用現有的私有/共有/有形/無形財產、年齡、婚前/婚後雙方財務狀況、健康等因素，加上贍養費和子女監護權、撫養費、探視權等，以美國婚姻法及夫妻財產公平分割法來替委託者爭取權益，以上都是離婚雙方爭議的考慮因素及變數。家庭法訴訟以當事人和家屬兒童的居住地為準。雖然紐約和紐澤西二州相鄰，家庭法大同小異，但在訴訟細節、判例及程序方面卻大有不同。這一點在家庭法訴訟中尤其重要，因為家庭生活是連續不間斷的，每一個當事人對切身利益的體會及要求也不盡相同；除了金錢財物之外，還有其他許多小細節是和商業訴訟大不相同的，律師和當事人之間的溝通和默契是成功與否的關鍵。

姜律師表示，任何不切實際的舉措或代價太高的期望目標應該在提交訴訟前細心盤算，降低和避免不必要的分割損失。家庭法訴訟方面不應過度感情用事，當事人雙方應仔細考量及接受承辦律師所提出的坦誠和客觀的分析。

姜文灝律師專精家庭法訴訟，包括有爭議離婚出庭(財產爭議、撫養監護權、夫婦贍養費糾紛)、商業/個人交易上訴法庭申辯（如房屋買賣爭議、房東房客糾紛）、商業債務問題、承辦跨國商業業務糾紛、刑事案件被告辯護、保釋等法務問題。LAW OFFICES OF KENNETH W. JIANG律師所曼哈頓中城西37街5號新址：5 W 37th St #800 New York, NY 10018(中城西37街夾5大道)，歡迎預約洽談：212-986-5303。

新澤西州 紐約州 曼哈頓

上一則

華埠連續發生入室盜竊案 超過7萬元財物被偷

下一則

紐文中心慶30周年 線上播映紀念影片

延伸閱讀

福原愛離婚5月 不倫男恢單搶當繼父

福原愛離婚5月 不倫男恢單搶當繼父
「佟麗婭再婚」成全網禁詞 網友深扒爆「情婦」內幕

「佟麗婭再婚」成全網禁詞 網友深扒爆「情婦」內幕
福原愛離婚5個月脫單 新歡就是橫濱偷情高帥男

福原愛離婚5個月脫單 新歡就是橫濱偷情高帥男
曼哈頓GOSUKE日本料理Omakase好吃不貴

曼哈頓GOSUKE日本料理Omakase好吃不貴

紐約10郵遞區號陽性逾10% 曼哈頓成新熱區

紐約10郵遞區號陽性逾10% 曼哈頓成新熱區

熱門新聞

孔廈七旬空巢華裔耆老跳樓亡，死前抑鬱嚴重。(記者張晨/攝影)

走不出喪夫痛 曼哈頓七旬空巢華婦 疑抑鬱跳樓亡

2021-12-15 14:23
即日起至年底，在紐約市府運營接種點及和諧社區醫療大聯盟(SOMOS)診所打補強針的市民，可獲得100元獎勵。(美聯社)

紐約市即日起至年底 打補強針送100元

2021-12-21 13:42
Omicron變種病毒侵入紐約，促使更多成人和兒童積極接種疫苗，在皇后區貝賽的KCS社區中心疫苗站，等候打疫苗的民眾大排長龍。(記者曹健╱攝影)

紐約市確診率三天翻倍 增長速度「從所未見」市府籲兒童快接種

2021-12-16 19:51
一名休班市警巡官在皇后區夜店外遭劫，同搶匪槍戰後受重傷。（取自PIX11視頻截圖）

紐約市警戴珠寶遭劫釀槍戰 刧匪一死警重傷

2021-12-16 12:44
全市十個郵遞區號的七天平均陽性率超過10%，曼哈頓已成為紐約市的疫情中心；圖為曼哈頓居民在排隊等待病毒檢測。(路透)

紐約10郵遞區號陽性逾10% 曼哈頓成新熱區

2021-12-20 09:35
瑪麗皇后二號日前行經紐約市時對乘客進行檢測，共有十人確診。(取自英國皇后郵輪船隊臉書)

豪華郵輪「瑪麗皇后2號」爆疫情 10確診旅客在紐約下船隔離

2021-12-21 15:11

超人氣

更多 >
影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職

影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職
女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說
隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪

隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪
西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？
一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗

一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗