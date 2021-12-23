姜文灝律師曼哈頓新址專精家庭法商業訴訟

姜文灝律師多年來秉持專業誠摯的服務態度，辦案親力親為，是頗受社區肯定的優秀律師。

姜文灝律師樓(KENNETH W. JIANG, ESQ.)有超過30年的法庭訴訟經驗，辦案親力親為，並擁有紐約州 、新澤西州 律師執照，是具有法學博士學位的律師。姜律師精辦各類兒童監護權、離婚糾紛、夫妻間贍養責任費、撫養義務、財產分割等問題，並受理有爭議出庭抗辯案件。

姜律師指，離婚有分無爭議離婚(又稱協議離婚)或有爭議離婚。委託律師運用現有的私有/共有/有形/無形財產、年齡、婚前/婚後雙方財務狀況、健康等因素，加上贍養費和子女監護權、撫養費、探視權等，以美國婚姻法及夫妻財產公平分割法來替委託者爭取權益，以上都是離婚雙方爭議的考慮因素及變數。家庭法訴訟以當事人和家屬兒童的居住地為準。雖然紐約和紐澤西二州相鄰，家庭法大同小異，但在訴訟細節、判例及程序方面卻大有不同。這一點在家庭法訴訟中尤其重要，因為家庭生活是連續不間斷的，每一個當事人對切身利益的體會及要求也不盡相同；除了金錢財物之外，還有其他許多小細節是和商業訴訟大不相同的，律師和當事人之間的溝通和默契是成功與否的關鍵。

姜律師表示，任何不切實際的舉措或代價太高的期望目標應該在提交訴訟前細心盤算，降低和避免不必要的分割損失。家庭法訴訟方面不應過度感情用事，當事人雙方應仔細考量及接受承辦律師所提出的坦誠和客觀的分析。

姜文灝律師專精家庭法訴訟，包括有爭議離婚出庭(財產爭議、撫養監護權、夫婦贍養費糾紛)、商業/個人交易上訴法庭申辯（如房屋買賣爭議、房東房客糾紛）、商業債務問題、承辦跨國商業業務糾紛、刑事案件被告辯護、保釋等法務問題。LAW OFFICES OF KENNETH W. JIANG律師所曼哈頓 中城西37街5號新址：5 W 37th St #800 New York, NY 10018(中城西37街夾5大道)，歡迎預約洽談：212-986-5303。