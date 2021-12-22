朱&施聯合律師樓資深猶太律師提醒攜大數額現金出行須謹慎

大多數華裔都比較熟悉美國海關出入境法律關於現金的規定，即超過一萬元的現金需要被申報，否則有可能被海關扣押。然而大家不知道的是，攜帶大量現金不僅有可能在機場海關碰釘子，美國毒品 稽查局（The Drug Enforcement Administration）還有權力在美國境內機場、巴士站、火車站、地鐵站 等，隨機抽查並收繳可疑數額的現金。除了毒品稽查局，聯邦級別和州級別的執法部門也有權力針對可疑對象進行調查，並沒收可疑數額的現金。

●什麼是民事沒收？

很多華人喜歡把大量現金存放在家中、保險箱或朋友處，有些人攜帶大量現金入關美國甚至穿州過省。越來越多的案例告訴我們，無論放在家裡還是隨身攜帶，只要你成為被懷疑的對象，而你又無法馬上明確解釋現金的來源，那麼現金很有可能會被沒收。

很多人不禁要問，美國法律真的規定不能攜帶現金嗎？法律當然沒有這樣的規定，但是卻有一個與此相關的法律程序，也就是大家都熟知的「民事沒收」。民事沒收在美國一直是一個有爭議的法律程序，美國法律規定，只要涉嫌犯罪活動，逮捕人員只要證明有「可能的原因」嫌犯資產與犯罪活動有關，執法機構就能從其那裡搶占現金、汽車、財物和其他資產，甚至不用定罪、逮捕或指控。

根據美國《2000年民事資產沒收改革法》規定：對於任何財產，無論是不動產還是動產，只要能夠證明該財產構成、起源或者來自於直接或間接通過犯罪取得的收益，即可單獨地對之實行沒收。也就是說，只要警察覺得資產有可能被用於犯罪，就可以予以「暫時沒收」(不需要定罪)。而且和平時美國通行的無罪推論相反，需要苦主去法庭自證清白，向法庭證明自己的資產和犯罪無辜才能取回。

●現金被扣押怎麼辦？

在過去的十年內，美國毒品稽查局繳獲的現金數額超過了四億美金，85%的繳獲事件發生在公共運輸點，包括機場、火車站、巴士站和地鐵站等。

在這些抽查中，75%都是現場懷疑，沒有根據任何線報或是前期的調查，對於被懷疑的對象也沒有一個明確的標準。只要緝毒人員認為你是可疑的，他們便有權力對現金進行搜查。

在被沒收的現金之中，只有大約25%的現金被最終被證明與毒品犯罪有實際上的關聯。在現金受到毒品稽查局人員的懷疑而必須接受調查之後， 當局並沒有一個統一的標準來判定現金是否應被收繳。

現金一旦被收繳，將會經歷一系列的調查、歸檔等程序，一般領回的等待時間非常漫長，需要幾個月到幾年不等；其中涉及到的法律程序更是非常繁瑣，首先要等待相關部門的通知，然後可能需要交遞贖金、上交訴求文件和後續文件等，展開一系列的行動。這樣繁瑣又漫長的法律程序導致很大一部分被收繳的現金都處於無法或無人認領的狀態。

現金一旦被收繳且被認定沒收，追回的程序雖然比較複雜和費時，但並不是不可能。然而一般選擇自辯的案子都很少勝訴，所以如遇到現金被無故扣押的情況，務必立刻聯繫有經驗的律師幫忙解決並要回現金，否則不但現金拿不回來，甚至可能會被扣上販毒洗錢等罪名。

資深猶太律師總結出了此類案件的四大類辯護方向：

一. 擁有者無辜論，即現金擁有者不知道現金曾作違法用途；

二. 違法搜索和收繳，即當局人員利用不合法的手段和理由來搜索財物；

三. 審理時間過長，即案件處理時間超出合理等候範圍之內；

四. 指控與繳金數額不符，即被收繳的數額遠大於被指控的罪名。

猶太律師提醒大家，平日應當盡量避免攜帶大額現金外出，以免惹上不必要的麻煩。萬一您的合法所得遭到警察沒收，也不要因為驚慌或者怕麻煩就隨意編造故事，前後不一致的陳述只會讓警察更加懷疑現金的來源是否非法。在事件發生後應及時讓律師介入，在律師的協助下提交有效的證據取回合法財產，這樣才是最好的解決辦法。

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