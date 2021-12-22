安全峰會合作夥伴提醒企業加強安全瞭解保護數據、防止數據丟失的步驟

美國國稅局 、州稅務機構和國家稅務行業敦促企業警惕旨在獲取商業數據和客戶信息的網絡攻擊，並採取行動防範與稅務相關的身份盜用問題。

安全峰會合作夥伴致力於打擊身份盜用，告誡企業盡可能採取最強有力的措施來保護他們的數據和系統。

「企業就像個人和稅務專家一樣，需要保持警惕」，美國國稅局局長Chuck Rettig表示：「竊賊可能會竊取足夠的信息來提交營業稅申報表，或設計騙局引誘公司或其員工。」

超過70%的網絡攻擊，針對的是員工人數不超過100人的企業，騙子可以鎖定信用卡或支付信息、企業身份信息或員工身份信息。

企業應特別警惕網絡釣魚電子郵件詐騙，那些郵件通常與新冠疫情 或稅收相關，並企圖誘騙員工打開嵌入式鏈接或附件。如果遇到與國稅局相關的騙局，請報告至[email protected]。

儘管各種稅務騙局經常若隱若現，但所有雇主都應該對W-2表格盜竊計劃保持警惕。在最常見的案例中，小偷偽裝成公司的高級主管，向管理薪資的人員發送電子郵件，並要求提供員工及其W-2的名單。企業通常不知道自己被騙了，往往到了員工報告有人以他們的名義提交了欺詐性稅表 後，才意識到騙局。

安全峰會合作夥伴敦促企業保持其雇主身份號碼應用程序信息的最新狀態，可使用表格8822-B報告地址或責任方的變更。提醒：責任方的變更必須在60天內向國稅局報告，及時更新的信息可以幫助國稅局找到解決身份盜用和其他問題的聯繫人。

有關更多詳細信息，請參閱：www.irs.gov/newsroom/security-summit。