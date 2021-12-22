「我們做得到！」COVID-19公共教育活動四種方法助您度過一個快樂、安全的假期

完整接種疫苗才能確保出行或歡聚無憂。

進入COVID-19疫情的第二個聖誕假期，如何重新與親朋好友團聚，回歸珍貴的節日傳統？簡單四步驟，讓親朋好友在其秋冬慶祝活動中保持健康。

當不同世代歡聚一起，為避免向祖父母、幼兒及其他易受感染人群傳播COVID-19，最好的辦法就是確保所有人都接種COVID-19疫苗 。5至11歲兒童也可接種COVID-19疫苗。

現在，所有18歲及以上的成年人都可接種加強針。接種第二劑輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)疫苗至少六個月後，或接種單劑強生(Johnson & Johnson)疫苗兩個月後，方可接種加強針；您可選擇上述任何一種COVID疫苗作為加強針接種。與COVID-19疫苗的初始劑量一樣，所有美國居民都可免費接種加強針。無論是否預約，都可接種加強針，且無需出示保險或身份證明；詳情請造訪：www.cdc.gov/coronavirus。

除接種疫苗及加強針外，人們還可以採取以下步驟來確保安全：

評估出行計劃，請考慮推遲旅行，直到接種完全劑疫苗；請正確佩戴口罩 。如未接種疫苗，請做好規劃，在美國境內出行前1至3天及返回後3至5天進行核酸檢測 ，即使檢測結果呈陰性，亦須進行為期,7天的自我隔離。自駕出行，請注意您和旅伴在加油、就餐和如廁時佩戴好口罩並勤洗手，且在相關場所保持社交距離。如需跨國出行，且出行目的地疫苗接種率低、疫情風險較大，請造訪美國疾病控制與預防中心(CDC)的網站，以獲取國際出行的建議。

接受檢測，如與COVID-19患者有過密切接觸或假期前感覺不適，特別是有COVID-19相關症狀，請接受檢測。大部分藥店和診所都提供檢測，接受檢測可獲得安全感並知曉不會感染您的親朋好友，從而保證人人都可享受輕鬆假期。盡量參加虛擬的慶祝活動，在享受樂趣的同時也能保證安全。

注意通風，盡量避開擁擠、通風不良的地方。考慮在戶外舉行慶祝活動，尤其是規劃大型聚會。如參加室內活動，某些訪客可能未接種疫苗，請務必正確佩戴口罩，遮住口鼻；切勿為2歲以下兒童戴口罩。美國疾病控制與預防中心還建議，在公共室內環境中務必佩戴口罩，無論是否接種疫苗。

考慮到您的健康狀況，如您和家人有健康問題，或正在服用削弱免疫系統的藥物，請務必採取其他預防措施，即使您已接種全部疫苗。美國疾病控制與預防中心建議，免疫力低下人員需遵循和未接種疫苗人員類似的預防指引，譬如戴口罩、保持社交距離等。想要歡樂團聚，享受傳統樂趣，安全措施十分關鍵；確保享受快樂假期的最有效方法就是接種疫苗。欲知詳情和查詢疫苗接種點，請造訪：www.vaccines.gov。