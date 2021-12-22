Ivy Prep長春藤預校春季班森林小丘/法拉盛兩校同時招生

森林小丘長春藤預校新增設法拉盛分校，敬邀有心培養家中學子進入長春藤大學的家長們把握。

以高升學 率進入長春藤等名校的長春藤預校(Ivy Prep New York)日前於法拉盛 增設分校，並於2022年元月八日/九日，在森林小丘Forest Hills和法拉盛Flushing兩校同時開課，有心培育家中學子進入名校的家長們請把握。

校長何老師表示，多年來受到多方家長不斷邀約，希望能在華人集中的地方建立一所學校，方便孩子就地學習。終於，在今年落實了法拉盛的校區，並如期與總校同時開設班級。春季班課程設置如下：12/26至12/31，SAT /Hunter衝刺班；2/20至2/25、4/17至4/21，SAT衝刺班；1/8至3/6，週末SAT衝刺班；常規班級：1/8至6/19，週六或週日。課程備有：SAT、PSAT、SHSAT、Hunter Test、AP各科、大學申請、學校各科目等。

小班課分高分班和提高班，一對一單獨課程按不同程度提供不同需求；小班或單獨課程均可到校或網絡上課。

歡迎有志升學高分進名校、獲取名校獎學金、提高目前學習水準的同學前來學習。長春藤預校多年來以小班教學、成效顯著而聞名，名額有限，敬請把握。電話：718-261-4882；網址：www.ivyprepschool.com；森林小丘總校地址：108-21 72nd Ave., Forest Hills, NY 11375；法拉盛分校地址：142-22 37th Ave., Flushing, NY 11354。