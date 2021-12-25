發生意外事故，如何爭取獲得最大權益？

顧樂思律師提供專業法律服務，為受害人爭取最佳賠償。

在日常生活中，事故是難以避免的，下雪天滑倒、路上被絆倒等。特別是有車牌的朋友，開車出行難免有碰撞，有時一些小碰撞，自己向保險 公司索賠，責任明明在對方，交警出具的報告也明確表明是對方責任，但對方保險公司硬是不承認，被氣得牙癢癢。索賠之路困難重重，每天只能打電話與保險公司周旋，無論多不甘心，最終只能接受不公平的賠償，相信這是不少朋友都遭遇過的待遇。小摩擦尚可以忍氣吞聲，但一旦遇上對人身有傷害的事故，所受的影響可以是終生的。面對只求盈利為目的的大機構、大保險公司，如何才能捍衛自己的合理權益，大概也只能尋求專業的法律團隊提供幫助。普通民眾單靠自己的常識是無法與財雄勢大並有法律顧問的大機構抗衡的，只有通過律師運用法律武器去解決和爭取。

某位51歲的先生在機場工作期間，在電梯井意外摔倒，導致背部和頸部受傷，影響生活和工作。在專業團隊歷經幾年的努力下，收集證據、上庭周旋，這位先生最終獲得了75萬的賠償。

據12/02世界日報新聞網報導，使用輪椅六年的艾普爾·瓊斯(April Jones)將沃爾瑪 (Walmart)告上法院。她2015年在沃爾瑪店內踩上一個貨板上的釘子，結果鞋底穿透並刺傷腳面，到醫院診治但傷口感染，先後做過三次截肢術，最後失去大部分右腿；南卡羅來納州佛羅倫斯郡(Florence)陪審團1日裁決瓊斯應獲賠1000萬，作為她過去和未來的醫療費 。瓊斯的律師感謝陪審團的裁決，表示裁決向沃爾瑪傳遞的訊息是：只要佛羅倫斯郡一個人受到傷害，公司就要負責到底；瓊斯表示，1000萬元賠償將用來安裝家庭輪椅通道、購買義肢和用作醫療費。

沃爾瑪公司向法院提出動議，表示「我們盡力保證顧客的購物環境安全，也讚賞陪審團的工作精神，但不認為陪審團的裁決有足夠的證據」。

瓊斯2015年6月26日在沃爾瑪店內踩上釘子後感覺疼痛難忍，告知店員後去看急診，醫生打過破傷風針並開了抗生素；她數日後再看醫生，結果被告知右腳的一個腳趾頭感染，需要截肢；術後醫生又說，更多的腳趾頭還需截掉。

醫生建議瓊斯截掉部分右腳，但她拒絕，隨後開始看專科醫生，請家護每天上門照料。她八個月後一次受傷，發現右腳變黑，到醫院就醫後，結果是右腿自膝蓋以上截肢；瓊斯截肢後住院一周，又接受近一個月的康復治療。

瓊斯控訴說，受傷和截肢使她失去生活樂趣，性格也隨之改變。坐上輪椅她無法含飴弄孫，也不能去教堂，「坐上輪椅，想和孫子去迪士尼的願望也實現不了了」。

但沃爾瑪的律師質疑陪審團的裁決，認為瓊斯不能證明是沃爾瑪把釘子放在地板上，而且公司也不知道地板上有釘子，況且刺在她腳上的釘子太短，不能用在貨板上。

另有一例，是皇后區一女士因路上一香蕉皮而滑倒，最終專業的團隊為其成功獲賠償10萬以上。

無數案例已經表明，沒有專業團隊的協助，受害者只能自認倒霉，默默承受意外所帶來的傷害。有專業團隊，並且是不怕困難案件的團隊，才能幫助受害者仔細分析案情、層層分解，從不同角度切入以取得最佳申訴論點，最終獲得賠償。

部分案例由顧樂斯律師樓提供