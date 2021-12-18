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黃啟源律師 淺述可撤銷信託的理論與實用

紐約訊
黃啟源律師淺述可撤銷信託的理論與實用。
黃啟源律師淺述可撤銷信託的理論與實用。

位於法拉盛的黃啟源律師事務所，提供法律、遺產規劃、投資地產以及管理地產等多項服務，歡迎洽詢。

黃律師表示，「信託」這個名稱對一般中國人來說還是相當陌生的。說到信託，一般人第一個想到的是信託公司、信託銀行。普遍存在的對信託的誤解是：成立信託需要有一筆相當數目的財產，而且需要找到一家專業的信託公司來管理信託財產，還有委託人每個月要支付相當的管理費。事實上大部分的私人信託都沒牽扯到相當大金額的財產，而且也不找專業的信託公司管理，更沒有管理費的問題。大部分可撤銷信託的成立人、管理人以及收益人都是同一個人。

信託的法律基礎是契約，也就是財產的所有人把財產信託轉讓給另外一個人（信託管理人，這個人也可以是信託成立人本人，不過因為如果成立人兼做管理人，他管理人的法律地位和成立人不一樣，因此也算是「另外一個人」）。管理人持有這筆財產僅僅是以信託的形式在法律上擁有而已，並沒有像法律上的所有人一樣，有絕對管理處置該筆財產的權利，他的權利完全來自信託契約。信託裡可以規定只要信託財產的原所有人（信託成立人）還在世，如果該成立人需要，他可以透過信託管理人處分該筆財產（比如說出租、抵押借款、出賣等），而信託管理人必須遵照成立人的意思行事。一般私人信託的管理人可以是成立人本人（這種情形非常普遍），或是成立人的親戚兒女。信託裡規定，如果成立人過世，信託管理人應該把財產轉給子女，如果是房地產的話，信託管理人（親戚或子女）只要拿著信託到律師樓，請律師製作一張產權狀，把信託房地產從信託轉給子女，信託的目的便算完成。一般來說，信託管理人大多是成立人的親戚子女，同時也是受益人，都不收取管理費用。

信託分為可撤銷與不可撤銷的兩種信託。成立可撤銷的信託，成立人隨時可以撤銷此信託；不可撤銷的信託，成立人也並不是完全不能撤銷信託，只要得到所有受益人的同意，仍然可以撤銷不可撤銷的信託。可撤銷的信託因為它的靈活性，受到很多人的喜歡。

可撤銷信託的用處有兩種：

1.規避法院的遺產程式；

2.讓繼承的子女不必付資本所得稅。

一般老人家為了避免子女在老人家過世之後受到遺產法院的折磨，都選擇成立可撤銷的信託。一旦信託成立，不管信託管理人是不是信託成立人，法律上信託財產都不再屬於成立人所有，成立人的死亡，信託財產不會變成信託成立人的遺產。如果信託裡規定成立人死亡之後，信託財產歸成立人的子女所有，成立人的子女便可以不經過法院取得信託財產的所有權。

透過信託處理財產還有一個很大的好處，即繼承人取得的信託財產成本，是成立人過世時候的市價。也就是說，這種處理財產的方式，比父母在生前便把財產轉給孩子的處理方式好很多。如果父母生前把財產轉給子女，子女要繼承父母當初取得該筆財產的成本。貼心的父母如果要為子女節省投資所得稅，記得千萬不要在生前把房地產轉給子女，應該把房地產放在信託裡，讓子女利用信託來繼承取得。

黃啟源律師從事房地產、房東房客、遺產信託、商業官司、破產超過20年，辦公室地址：39-01 Main Street, Suite 510, Flushing, New York 11354，電話：718-688-9765或917-709-6640，歡迎廣大民眾致電諮詢任何法律疑難。

房地產 投資 破產

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