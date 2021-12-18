新冠疫情期間詐騙風險依然存在

隨著2022年納稅季和假期的臨近，美國國稅局 、州稅務機構和國家稅務行業宣布推出特別週主題，重點為：納稅人保護敏感財務信息免受身份竊賊的侵害。

峰會合作夥伴警告說，未來幾個月納稅人和稅務專業人士將面臨更大的風險，因為欺詐者會利用新冠疫情 ，誘騙人們通過電子郵件、短信和在線洩漏敏感個人信息，身份竊賊可以使用該信息來提交納稅申報表和竊取退稅 。

「國家稅務界已成功聯手，通過安全峰會努力保護納稅人，但我們在這場持續的戰鬥中需要幫助。」美國國稅局局長Chuck Rettig表示，「納稅人和稅務專業人士是第一道防線，抵禦騙取退稅的犯罪分子。我們正在進入一個敏感的假期和納稅期，我們敦促民眾保護他們的個人信息，避免在納稅時出現問題。」

國稅局和安全峰會合作夥伴亦注意到層出不窮的安全威脅和騙局，騙子們可以通過虛假電子郵件、短信和線上詐騙來模仿國稅局工作人員或別的稅務工作者，騙局往往以新冠疫情主題、經濟刺激付款或退稅為幌子。他們亦經常使用新近發生的悲劇或假扮慈善團體，來誘使人們分享敏感的財務數據。

美國國稅局和安全峰會合作夥伴進一步致力於稅務安全的宣傳，並在YouTube上分享有關納稅人安全步驟的視頻。視頻包括通過簡單的步驟來保護計算機和電話、採取安全措施防止與稅務相關的身份盜竊，民眾可以在線觀摩或下載這些視頻。獲取更多信息請瀏覽IRS.gov。