「按摩一番」按摩椅專賣店迎聖誕新年限時優惠

「按摩一番」按摩椅專賣店，迎聖誕新年限時優惠，掃描二維碼可添加微信。

「按摩一番」按摩椅專賣店現正推出迎聖誕新年限時優惠，多款名廠人工智能按摩椅現正特價大酬賓。作為佳節聊表愛心的最好禮物，為自己及家人選購一張按摩椅，絕對是一項讓人身心愉悅的優質投資。把握良機洽詢訂購，外州免稅及全美免費送貨。

1998年成立的TheMassageChair.com按摩椅專賣店，20多年來專注北美按摩椅市場，是信譽超卓的線上及線下按摩椅零售商。為更好地服務全美華人，公司以中文「按摩一番」命名，並特設中英雙語網站，提供專業的華語銷售人員。「按摩一番」代理銷售眾多世界名牌按摩椅，是全美著名的按摩椅商家，所有銷售的按摩椅均享有最少三年的「全美原廠保修」服務。市面上最好的按摩椅均可在這找到，包括世界一線品牌OSIM、Osaki、Human Touch、OHCO、Cozzia、Inada、JPMedics、Synca、Johnson Wellness、Inner Balance、Panasonic、Kyota、Apex、AmaMedic、Ador、Brookstone、Ogawa、Svago、GCOO、Infinity、Sharper Image及Titan等。

「按摩一番」嚴選來自日本、美國等地的高質產品，以直接代理或進口的方式確保價格優勢，將其回饋遍佈全美的忠實顧客。顧客不但可在「按摩一番」的官網(TheMassageChair.com)上訂購按摩椅，也可親臨設於紐約及新澤西 的專賣店體驗挑選。該公司銷售員除熟悉代理經銷現有產品的同時，對於市場上其他產品，亦會通過各種途徑盡力試用和瞭解，務求以客觀的資訊為顧客提供最詳盡的選購指引，從而做出稱心的選擇。

眾所週知，去年新冠疫情衝擊全球經濟。基於物料人工多方因素，各樣民生用品都在漲價，包括部分按摩椅甚至每隔1-2個月就漲一次價格。再者，海運成本增加、港口堵塞和無法及時卸櫃、國內物流貨運人手不足導致貨物積壓等原因，導致斷貨及運送延誤時常發生。

現貨供應特惠產品，如OHCO M.8按摩椅，具全身氣囊按摩覆蓋、零重力和平躺傾斜、柔和拉伸頭枕緩解頸椎壓力；腳、手掌、後背和座椅的獨立加熱區域提供溫暖，全身擁抱提供舒適感，可以放鬆肌肉並促進循環；原價$12,500，限時特惠$9,999。樂聲Panasonic MAJ7按摩椅，使用壓力傳感器技術，根據脊柱的彎曲輪廓進行按摩；浮動的按摩輥在每個椎骨上滑動，從而精確地進行按摩，具有人體掃描技術、滾輪加熱、核心按摩、獨特3D按摩系統功能等特點；原價$11,999，限時特惠$9.999。GCOO Super Sky 3D零重力按摩椅，原價$6,800，特惠價$4.800。美國製造、受海運延誤影響較低的產品Luraco iRobotics 7 Plus按摩椅，原價$9,999，特惠$8,990。Luraco Legend Plus原價$9.999，特惠價$7,999。

歡迎查閱「按摩一番」官網更多限時特惠產品，也可通過微信 即時聊天軟件或電郵，與銷售專員聯絡洽談。銷售團隊可根據您的所需要求，誠信中肯地推蔫一款合適的按摩椅。

「按摩一番」網上商城採用最高級別的加密服務，除接受信用卡、支票付款外，還可使用由Klarna提供的即時分期付款服務。只需幾個步驟填寫基本個人資料，即可批核購物款項，全程一兩分鐘，安全可靠。

「按摩一番」按摩椅匯總提供業界最佳的服務，包括全美免費送貨、三年(可延長至五年)原廠保修服務以及36個月免息分期付款計劃。因應防疫社交距離 所限，實體店只為預約顧客開放，敬請預約來店體驗。如不方便前往實體店，顧客也可瀏覽【按摩一番】網站：www.themassagechair.com，查看產品資料和選購。如有任何問題，歡迎致電：646-820-2228諮詢，紐約專賣店地址：85-08 Queens Blvd., Elmhurst, NY 11373，新澤西Edison新店不日開張，敬請期待。