廣大家庭將收到12月子女稅優惠預付款未收到民眾可在2021稅表中申領

美國國稅局 和財政部宣布，數百萬美國家庭將很快收到他們12月份的最後一筆子女稅優惠 (CTC)預付款，沒有收到預付款且符合條件的家庭，可以在其2021年聯邦納稅申報表中申請子女稅優惠，並獲得錯過的付款以及另一半抵免額。

以下是有關12月付款的更多詳細信息：

●從12月15日開始，家庭將在他們的賬戶中看到經轉帳直接存款的付款。與之前的付款一樣，絕大多數家庭將通過經轉帳直接存款收到這些款項。

●對於那些通過紙質支票 接收付款的人，請務必留出額外的時間（直到12月底），以便支票通過郵件遞送。

●付款將發放給提交了2019年或2020年聯邦所得稅申報表的符合條件的家庭，12月1日之前處理的稅表反映在這些付款中。這包括那些通常不報稅 ，但在2020年使用國稅局官網IRS.gov上的非申報者工具，成功報稅以註冊經濟影響付款的人，或在2021年使用子女稅優惠非申報人登記工具的民眾。

●沒有收到7月、8月、9月、10月或11月付款，但本月收到第一筆月付款的家庭，仍將收到當年的預付款總額（即子女稅優惠總額的一半）。這意味著總的預付款金額將在12月的付款中全部支付完成。

獲取更多信息請瀏覽IRS.gov。